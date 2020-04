Neymar, Kylian Mbappé y todos los jugadores del PSG se burlaron de Erling Haaland e imitaron su clásica celebración después de confirmar la victoria sobre el Borussia Dortmund en los octavos de final de la Champions League.

El ataque contra el futbolista de 19 años tuvo una respuesta inmediata por parte de UEFA. La entidad del fútbol europeo aseguró a ‘Les Parisiens’ que serían castigados si repetían una actitud similar más adelante.

Pero ¿qué hubo detrás de la mofa de Neymar y sus compañeros con el joven noruego? Marquinhos, miembro de la primera plantilla del PSG, contó toda la historia en una entrevista brindada al canal de YouTube Desimpedidos.

El zaguero de ‘Les Bleus’ adelantó que ‘Ney’ tenía todo fríamente calculado, pues quería cobrarse una revancha por todo lo que había sucedido después de la victoria del ‘Vendaval Amarillo’ en Alemania.

“A él le gusta ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: 'Déjamelo a mí, no me detengas’", contó Marquinhos sobre la reacción de Neymar.

Enseguida, el defensor del PSG intentó justificar la acción de sus compañeros. “Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del partido. Ganaron el primer partido y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, recordando la actitud del rival en el compromiso de ida por la Champions League.