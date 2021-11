De acuerdo a ‘Le Parisien’ de Francia, PSG viene analizando la posibilidad de romper el contrato de Sergio Ramos debido a las constantes lesiones que viene sufriendo el defensor español y que hasta la fecha no le han permitido siquiera debutar con el primer equipo en las distintas competiciones.

“La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado”, publicó el citado medio.

Sin embargo, este escenario no sería nada sencillo ni favorable para el PSG, ya que el propio contrato de Sergio Ramos y la normativa francesa impide efectuar ese tipo de acción. Además, la FIFA también protege al ex Real Madrid.

El artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores indica que el zaguero se encuentra en el llamado período protegido. Esto significa que, en primer lugar, PSG tendría que pagar una importante indemnización si rescindiera el vínculo que actualmente los une. “En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación del art. 20 y el anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos”, precisa la regla.

Esta indemnización se fija en función de “la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un máximo de cinco años, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo del periodo de vigencia del contrato), así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido”.

Dicho artículo protege a los jugadores y clubes en los primeros tres años de vinculación entre los mismos. En este caso, de ser la institución la que quiera poner punto final al contrato, también “deberán imponerse sanciones deportivas al club que rescinda un contrato durante el periodo protegido, o que haya inducido a la rescisión de un contrato”. ¿Cómo cuál? Como pasar dos mercados de fichajes consecutivos sin poder inscribir nuevos jugadores, tanto a nivel local como internacional.

Por ello, y a menos que PSG quiera exponerse a unas severas sanciones por parte de la FIFA, no podrá romper el contrato que tiene con Sergio Ramos por las próximas dos temporadas.

