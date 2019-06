Presidente de PSG advierte a sus jugadores: “No quiero más comportamientos de estrellas”

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, no quiere ver "más comportamientos de estrellas" entre sus jugadores, que tendrán que "asumir sus responsabilidades todavía más que antes", según afirmó en una entrevista con France Football.

"Me he dado cuenta de que son necesarios cambios, de lo contrario no vamos a ninguna parte", declaró Nasser Al Khelaifi en la entrevista, la primera que concede desde el final de temporada del cuadro parisino.

PSG ganó una nueva Ligue 1, pero fracasó una vez más en la Champions League, donde cayó en octavos de final. "Los jugadores van a tener que asumir sus responsabilidades todavía más que antes", aseveró el alto directivo.

"Tiene que ser completamente diferente. Van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas", apuntó.

La prensa francesa apuntó que Neymar parece aludido, recordando que fue grabado y fotografiado en las gradas del carnaval de Salvador y luego de Río, a principios de marzo, cuando estaba recuperándose de una lesión en el pie derecho.

Neymar tuvo también autorización para anticipar sus vacaciones a finales de mayo, una decisión concedida por el entonces director deportivo del PSG, Antero Henrique (reemplazado por Leonardo), y que según la prensa no habría gustado al entrenador Thomas Tuchel.

Con información de AFP