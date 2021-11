El nombre de Sergio Ramos no apareció en el último parte médico publicado por PSG. Entonces, ¿el defensa está listo para debutar este sábado contra Nantes en la Ligue 1? La respuesta la dio el entrenador Mauricio Pochettino, quien no ha sido totalmente claro para definir la situación actual del ex Real Madrid.

“Una cosa es el parte médico que dan las bajas por razones médicas y otros que están fuera del parte y que después es una cuestión de forma para poder estar en la lista”, manifestó el estratega argentino este viernes en la conferencia de prensa en la víspera del compromiso en el estadio Parque de los Príncipes.

De inmediato, Pochettino dejó la suerte de Sergio Ramos en manos de la próxima evaluación que realizará con el equipo médico de París Saint Germain. “La verdad es que tengo una reunión con el área médica para saber si puede estar con el grupo o no”, añadió el técnico del conjunto de la capital de Francia.

Luego, el ex Tottenham expresó sus sensaciones en torno a la incorporación del español con el resto de sus compañeros, tras trabajar separado por una lesión y sus recaídas en el sóleo. “Está entrenando bien, ha hecho tres sesiones con el grupo y la progresión es muy buena y veremos mañana si está con el grupo o no”, señaló.

“Un campeón del mundo como él, con su competitividad, es complicado sostenerle sin jugar, pero está trabajando muy duro y tiene una voluntad muy grande. Está teniendo paciencia y esperemos que pueda estar con el grupo pronto. Lo bueno es que está asimilando bien las cargas y eso es bueno porque está cerca su vuelta”, cerró y, una vez más, jugó al misterio con el caso de Sergio Ramos.

¿Cómo está Neymar?

El crack brasileño regresó a Francia con una molestia en la pierna izquierda, después de la actividad en la reciente jornada de FIFA por las Eliminatorias. En principio, la idea de Pochettino y todo su equipo de trabajo ha sido dar descanso al delantero. No obstante, el panorama parece mejor de lo que se esperó.

Entonces, el DT argentino confirmó que el ex Barcelona saltó a la cancha con el resto de la plantilla, pero -al igual que con Sergio Ramos- esperará hasta el final para saber si participará ante Nantes. “Hoy se ha entrenado bien con el grupo y creo que va a poder estar pero no estoy aún totalmente seguro”, concluyó.