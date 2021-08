Sin un pelo de aburridos se mostraron Kylian Mbappé, Sergio Ramos y otras estrellas del PSG tras aparecer completamente ‘pelados’ en Instagram. Thilo Kehrer, defensor alemán del cuadro parisino, aplicó un cambio de look radical a sus compañeros con ayuda de la tecnología y demostró el buen ánimo que reina en el equipo.

El zaguero jugó con la cámara de su teléfono en la intimidad del conjunto galo e hizo posar a sus compañeros bajo un filtro curioso. Mbappé y Ramos fueron los primeros en dejarse llevar y lucirse con la cabellera rapada. Luego se sumaron Leandro Paredes, Ander Herrera, Marquinhos, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma y Achraf Hakimi, acaparando la atención de todos en redes sociales.

Mientras llega el deseado debut de Lionel Messi, PSG espera mantener su buen inicio liguero este viernes ante Stade Brestois en el partido que subirá el telón de la tercera jornada de la Ligue 1 francesa. El partido

A pesar de la ausencia de varias estrellas, aún en fase de optimización física, el PSG es el único equipo entre los aspirantes al título en sumar seis puntos de seis en las dos fechas disputadas.

Dos victorias logradas sin Neymar, Leo Messi, Marquinhos, Di María, Sergio Ramos, Marco Verratti ni Gianluigi Donnarumma.

Un elenco de estrellas que afinan su puesta punto y que podrían ir regresando al césped a cuentagotas a partir del viernes, aunque Ramos seguirá de baja y parece muy poco probable la presencia de Messi.

El técnico argentino Mauricio Pochettino espera sumar tres nuevos puntos que le permitan ir engrosando el colchón con otros equipos llamados a pelear por los puestos punteros.

Aunque en Brest esperan que el once parisino cuente con el menor número de estrellas. “No sé si alinearán a sus astros, yo no tengo prisa por verlos. Me gustaría que Messi jugase contra nosotros pero será complicado”, sonrió el entrenador del Stade Brestois, Michel Der Zakarian, cuyo equipo suma dos empates en las dos fechas disputadas.

Además del PSG, dos modestos como el Angers y el recién ascendido Clermont pueden presumir de sumar seis puntos de seis en este inicio liguero.