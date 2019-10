Thomas Tuchel, entrenador del París-Saint Germain, ha hablado acerca de la relación entre Neymar y la afición parisina. Los hinchas atacan constantemente al brasileño, pese a que se mantuvo en la institución y retribuye la confianza con goles. La situación es compleja, pero el adiestrador alemán comprende perfectamente la postura del público.

“La situación no es simple. La afición expresa su opinión y lo entiendo totalmente. Tienen derecho a expresarse, están muy orgullosos de su club y no es agradable escuchar a uno de tus jugadores repetir semana tras semana que quiere irse. Le dije que teníamos que enfrentarnos a esa realidad. Ahora estamos aquí y es mi trabajo presionarle para que actúe”, aseveró Tuchel en diálogo con belN Sports.

Thomas Tuchel felicitando a Neymar por su buen partido. (Foto: AP)

Respecto a su línea de trabajo con Neymar, Thomas Tuchel aclaró que todo sigue igual. “La relación no ha cambiado mucho entre nosotros. Yo sabía que él quería abandonar el club y él sabía que yo estaba en contra, que para mí no era el momento ni la decisión correcta”.

Y agregó: “Se necesitaba un club para fijar el precio y dijimos que sí. Esto no debería afectar a nuestra relación porque sabíamos que existía la posibilidad de seguir trabajando juntos y que habría sido una estupidez arruinarlo todo”.

En esa misma frecuencia, el estratega del París-Saint Germain volvió a asegurar que la norma de que Neymar no sea considerado para los partidos, mientras se resolvía su futuro, fue impuesta por la directiva de la entidad parisina.

“El club tenía una postura muy clara. Se estableció que no jugaría hasta que dijera que se quedaba, así que pude concentrarme en el grupo. No tenía que preguntarme si iba a jugar o no porque la decisión fue clara y vino desde arriba. Eso me ayudó mucho”, sentenció.