Fútbol mundial







PSG vs. Amiens: Icardi la pisó, superó a dos rivales y le cedió el gol a Neymar | VIDEO En el duelo por la Ligue One entre PSG vs. Amiens, a los 46′, Mauro Icardi superó a dos rivales dentro del área y le cedió la pelota a Neymar para que convierta el 2-0