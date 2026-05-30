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PSG vs Arsenal EN VIVO por final de Champions League 2026
El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo de legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016, 2017 y 2018) bajo la actual denominación de la competición.
Parisinos y londinenses, campeones de sus respectivas ligas y últimos supervivientes de una competición que comenzó en septiembre con 36 equipos en liza, se enfrentan en el Puskas Arena (16H00 GMT) de la capital húngara en la final de la Liga de Campeones.
Budapest, la llamada "puerta del Este" de Europa, dará el sábado acceso a la gloria a un PSG que quiere ser leyenda o a un Arsenal que busca conquistar la primera Champions League de su historia.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del partido entre PSG y Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2026 desde Budapest.
Los Gunners, flamantes campeones de su primera Premier League en 22 años, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona y pasar página definitivamente de las últimas cuatro finales europeas perdidas desde el título de la Recopa en 1994.