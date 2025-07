PSG vs Bayern EN VIVO

Ver PSG vs Bayern EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los cuartos de final del Mundial de Clubes. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, sábado 5 de julio de 2025, desde las 11:00 AM de Perú, Ecuador y Colombia, que son las 12:00 horas de Chile, Bolivia y Venezuela, las 13:00 horas de Argentina, las 18:00 horas de España y las 10:00 AM de México. ¿Dónde ver? Telefé, DAZN, Disney Plus, Chilevisión, Televen, TNT Sports y DirecTV Sports transmiten el compromiso.