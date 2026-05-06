Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Partido PSG - Bayern EN VIVO: sigue el partido de vuelta por cuartos de final de Champions League
- ¿En qué canales ver el partido?
- El encuentro entre PSG y Bayern Múnich será transmitido a través de ESPN para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, CBS, Univision y TUDN.
- Los horarios del partido de hoy entre PSG y Bayern
México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.
Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.
España: 9:00 p.m.
Tras el festival ofensivo de la ida (victoria parisina por 5-4), que entusiasmó al planeta fútbol, el Bayern está obligado a imponerse en el Allianz Arena por al menos un gol de diferencia para forzar la prórroga, y por dos para clasificarse a la final antes de los penales.
De este partido saldrá el segundo finalista del torneo europeo, pues ayer, martes 5 de mayo, Arsenal de Inglaterra logró su pase a la final tras derrotar 1-0 a Atlético Madrid en Londres.
PSG visita hoy a Bayern Múnich en Alemania para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 pm (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Allianz Arena, en Múnich.
PSG visita hoy a Bayern Múnich en Alemania para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 pm (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Allianz Arena, en Múnich.