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Por Redacción EC

Partido PSG - Bayern EN VIVO: sigue el partido de vuelta por cuartos de final de Champions League

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  • ¿En qué canales ver el partido?
  • El encuentro entre PSG y Bayern Múnich será transmitido a través de ESPN para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, CBS, Univision y TUDN.
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  • Los horarios del partido de hoy entre PSG y Bayern

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

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Tras el festival ofensivo de la ida (victoria parisina por 5-4), que entusiasmó al planeta fútbol, el Bayern está obligado a imponerse en el Allianz Arena por al menos un gol de diferencia para forzar la prórroga, y por dos para clasificarse a la final antes de los penales.

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De este partido saldrá el segundo finalista del torneo europeo, pues ayer, martes 5 de mayo, Arsenal de Inglaterra logró su pase a la final tras derrotar 1-0 a Atlético Madrid en Londres.

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PSG visita hoy a Bayern Múnich en Alemania para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El encuentro comenzará a las 2 pm (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Allianz Arena, en Múnich.

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