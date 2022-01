Aún sin la presencia de Lionel Messi , PSG se alista para un nuevo compromiso de la Ligue 1 : este sábado 15 de enero enfrentará al Brest, en el Parque de los Príncipes, en el marco de la jornada 21 del fútbol francés. El partido contará con la transmisión de ESPN para toda Sudamérica y de Star Plus (Star+) a nivel mundial vía live streaming. Asimismo, en la web de El Comercio encontrarás el minuto a minuto, goles, incidencias, resumen y declaraciones de los protagonistas. Kylian Mbappé volverá a ser el líder en ofensiva del vigente líder del certamen.

Presente del PSG

Los pupilos de Mauricio Pochettino vienen de igualar 1-1 en condición de visita ante Olympique de Lyon dejando una imagen irregular, sobre todo cada vez que le toca jugar fuera de casa. Igualmente, y con sus 47 puntos producto de 14 victorias, 5 empates y 1 derrota, es el único líder de la Ligue 1.

“Como siempre digo, todos estamos en un estado de completa incertidumbre. Vivimos en una era con este virus difícil donde, todos los días, tenemos un caso diferente. No sabemos si mañana podremos entrenar con 20 jugadores, o 15 o 25, y tenemos que adaptarnos al día a día. Así que lógicamente espero lo mejor, espero que podamos mejorar en todas las áreas. Y creo que el objetivo siempre es ganar y ganar en lo que sea que estemos”, dijo el estratega argentino previo al compromiso liguero.

Si bien se esperaba que Lionel Messi pudiera estar presente, la ‘Pulga’ todavía sigue entrenando diferenciado debido a que no hace mucho se recuperó de la COVID-19. Por este motivo no quieren arriesgarlo y, además, se informa desde Argentina que no sería considerado para la nueva fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Presente del Brest

El conjunto visitante sigue buscando su mejor forma en la Ligue 1. En su última presentación cayó goleado 0-3 a manos del Niza. Actualmente se ubica en el puesto 13 con 25 unidades producto de 6 triunfos, 7 igualdades y 7 caídas.

PSG vs. Brest: ¿a qué hora juegan?

País Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Estados Unidos 4:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. España 10:00 p.m.

¿Dónde ver PSG vs. Brest por la Ligue 1?

País Canal TV Perú ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ España tvG2, Esport3 Bolivia ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+ Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT Argentina ESPN y Star+ Uruguay ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Paraguay ESPN y Star+

PSG vs. Brest: historial de enfrentamientos

Ambas escuadras se han enfrentado en 32 ocasiones dejando un saldo claramente favorable para el PSG de 18 victorias, 11 empates y solamente 3 derrotas. A continuación, revisa sus últimos duelos.

Agosto 2021: Brest 2-4 PSG por Ligue 1

Mayo 2021: Brest 0-2 PSG por Ligue 1

Marzo 2021: Brest 0-3 PSG por Copa de Francia

Enero 2021: PSG 3-0 Brest por Ligue 1

Noviembre 2019: Brest 1-2 PSG por Ligue 1

