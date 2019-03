PSG vs. Caen EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: se enfrentan por la fecha 27 de la Ligue 1

PSG vs. Caen EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 27 de la Ligue 1 de Francia que se disputará en el estadio Michel d'Ornano, este sábado desde las 11:00 de la mañana (hora peruana), con la transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Nuevo clásico mundialista: Alemania anunció amistoso con Argentina



Real Madrid vs. Barcelona EN DIRECTO: a qué hora se juega y qué canal transmite el clásico por la Liga



París Saint-Germain (1º) ultimará en casa del Caen (18º) los detalles de su gran cita en lo que va de temporada: la vuelta de los octavos de la Champions ante Manchester United que asumirá el miércoles, en la que defenderá el 2-0 logrado en Old Trafford. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

PSG lidera la tabla de la Ligue 1 con 17 puntos de ventaja sobre Lille, su más cercano competidor, mientras que Caen marcha decimoctavo. (Foto: AFP)

PSG vs. Caen | Horarios del partido

10:00 horas - México

11:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

14:00 horas - Brasil

16:00 horas - Reino Unido

17:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Con 17 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Lille, la prioridad del técnico Thomas Tuchel en Caen es no volver a París con más lesionados, en un efectivo en el que faltan Neymar —en recuperación hasta abril— y Edinson Cavani —que este viernes volvió a los entrenamientos colectivos—.

PSG pasó tranquilamente a la siguiente ronda de la Copa de Francia al imponerse de manera categórica ante Dijon. El argentino Ángel di María se erigió como la figura gracias a un doblete

"'Edi' regresa con el equipo hoy para entrenar. Es la primera vez. No estará disponible para el sábado. Fui demasiado optimista la última vez, fue mi culpa. Es demasiado pronto, no podemos correr riesgos con él. Es superimportante para nosotros. Debemos tener cuidado", señaló el técnico alemán del PSG sobre el uruguayo, que seguramente no jugará la revancha ante los 'Diablos Rojos'.

Con vista al gran duelo en el Parque de los Príncipes, el preparador alemán podría dar un respiro a jugadores clave como Thiago Silva o Ángel Di María, dos de los tres más utilizados esta temporada.

Kylian Mbappé, que busca su primer trofeo como máximo goleador de la Ligue 1 —lidera la clasificación con 22 tantos en 20 partidos—, regresará normalmente al once tras descansar frente al Dijon (triunfo 3-0) en los cuartos de final de la Copa de Francia.

Con información de AFP