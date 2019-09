PSG vs. Estrasburgo: Neymar y el 'pase del desprecio' que no le salió como esperaba | VIDEO Antes de los 05' en el partido entre PSG vs. Estrasburgo por la Ligue One, el brasileño Neymar intentó un lujo para beneficiar a Pablo Saravia; sin embargo, los defensas lo interceptaron

PSG vs. Estrasburgo: Neymar y el 'pase del desprecio' que no le salió como esperaba | Foto: Captura