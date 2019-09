PSG vs. Estrasburgo: Neymar calló las críticas con un golazo para ganar el partido | VIDEO En el partido por la Ligue One entre PSG vs. Estrasburgo, a los 90', Neymar mostró toda su clase para convertir el 1-0 con una pirueta aérea

Neymar calló las críticas con un golazo para ganar el partido | Foto: Agencias