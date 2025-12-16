Ver PSG vs Flamengo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Ahmad Bin Ali Stadium por la final de la Copa Intercontinental 2025. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV (DSports) y DGO transmiten el partido en Perú y toda Sudamérica, en México lo pasa FIFA+, en España lo televisa DAZN y en Estados Unidos míralo por fuboTV, beIN Sports y Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

