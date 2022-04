PSG vs. Lorient EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 3 de abril en el Parque de los Príncipes por la jornada 30 de la Ligue 1 a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana). El encuentro se transmitirá en exclusiva mediante Star Plus . El elenco parisino es el líder del torneo francés con 65 puntos y le lleva 12 unidades a su más cercano perseguidor que es Rennes. Sin embargo, en la más reciente jornada, perdió por goleada (3-0) frente a Mónaco lo que ocasionó las críticas de los fanáticos. Asimismo, los simpatizantes todavía no perdonan al equipo por la eliminación de la UEFA Champions League.

En la previa del compromiso ante Lorient, el DT de París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, envió un mensaje a los seguidores. “Si tenemos a nuestros hinchas transmitiendo la energía que nos pueden transmitir, va a ser más fácil lograr los resultados. Es un título importante que no tenemos que subestimar. Ojalá puedan dejar de lado el enfado, los jugadores se sentirían más arropados”, señaló.

“Después de la eliminación de Champions y de lo de Bordeaux y Mónaco, la situación fue muy difícil. La semana previa de Mónaco fue de las peores que he pasado en París, sobre todo por la tristeza de la situación y de todo lo que sentimos”, explicó.

Pese a las complicaciones, el técnico resaltó que el equipo está mentalizado en el triunfo. “Más allá de algunos problemas, creo que el estado es mucho mejor. Vamos a estar en las condiciones para hacer un buen partido y, sobre todo, ganar, recuperar la buena química y acabar la temporada de la mejor forma posible”, añadió.

Perú: 1:45 p. m.

Ecuador: 1:45 p. m.

Colombia: 1:45 p. m.

México: 12:45 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.

Uruguay: 3:45 p. m.

Chile: 3:45 p. m.

Por su parte, Lorient llega a este compromiso tras empatar sin goles frente a Racing de Estrasburgo, pese a que tuvo oportunidades de abrir el marcador. Con ese resultado, sumó 28 unidades y escaló hasta el puesto16, no obstante, aún está complicado con la zona baja de la tabla.

En ese sentido, las ‘Merluzas’ esperan dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes y conseguir una victoria que les permita salir de la parte incómoda de la tabla. El delantero Lauriente se perfila para ser titular y espera vulnerar las redes del cuadro parisino.

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre ambos equipo se registró en diciembre del 2021 y quedó igualado (1-1). Lorient se adelantó gracias al gol de Thomas Moncondouit (40′), pero Mauro Icardi empató en los minutos finales.

Es importante mencionar que el encuentro entre PSG v. Lorient por la Ligue 1 se transmitirá en exclusiva mediante la plataforma de Star Plus.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Pereira, Paredes, Wijnaldum, Messi, Neymar y Mbappé. DT: Mauricio Pochettino.

Lorient: Dreyer, Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff; Abergel, Innocent, Monconduit; Terem Moffi, Koné y Lauriente. DT: Christophe Pelissier.

