PSG vs. Lyon en vivo online: transmisión por la jornada 4 de la Ligue 1, este domingo 3 de septiembre del 2023. El encuentro está pactado para iniciar a las 13:45 (hora peruana) y 15:45 (hora argentina) desde el Parc Olympique Lyonnais, un recinto con capacidad para más de 59 mil espectadores. La transmisión del duelo se puede ver por ESPN3 y Star Plus, para todo el continente. El conjunto dirigido por Luis Enrique no ha tenido un inicio de temporada predilecto, debido a que empató en las primeras dos fechas y recién pudo ganar ante Lens por 3-1. No te pierdas ningún detalle del versus y sintonízalo a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO PSG vs Lyon en vivo online por la jornada 4 de la Ligue 1.