PSG disputa este domingo su primer partido del año ante Lyon , correspondiente a la jornada 20 de la Ligue 1 vía ESPN y Star+ . En otros tiempos el duelo hubiera sido un pulso por todo lo alto, pero el decimotercer puesto de los lioneses desluce la ocasión.

De esta manera, líder de la tabla, llegará a ese partido con casi el doble de puntos que el Lyon (46 contra 24), por lo que será el claro favorito para llevarse la victoria en el estadio de Decines-Charpieu .

El París Saint-Germain empieza 2022 con 13 puntos de ventaja sobre sus más directos perseguidores, Niza (2º) y Marsella (3º). Por otra parte, Angel Di Maria y Julian Draxler dieron positivo al Covid-19, informó el club francés este jueves en su cuenta Twitter.

Di Maria y Draxler “han sido aislados y sometidos al protocolo sanitario impuesto”, precisa el PSG que debe jugar en Lyon, el domingo en Ligue 1.

Qué canal TV transmite el PSG vs. Lyon

Si te encuentras en Latinoamérica, ESPN y Star+ serán los canales oficiales que transmitirán el partido en vivo entre PSG vs. Lyon . Sin embargo, te mostramos que otras señales online y en directo pasarán el duelo por la Ligue 1 .

→ Perú: Star+, ESPN

→ Ecuador: Star+, ESPN

→ Colombia: Star+, ESPN Colombia

→ México: Blue To Go Video Everywhere, Sky Go HD

→ Bolivia: Star+, ESPN

→ Venezuela: Star+, ESPN

→ Paraguay: Star+, ESPN

→ Chile: Star+, ESPN Chile

→ Argentina: Star+, ESPN Argentina

→ Uruguay: Star+, ESPN

→ Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

→ Brasil: Fox Sports Web, Star +, NOW NET, Fox SPorts APP, Fox Sports 1Brasil

→ España: DAZN 1, Movistar +, DAZN

→ Francia: Eurosport Player France, Free, Molotov, Eurosport 2 France, France 3

→ Italia: SportItalia

→ Alemania: DAZN.

A qué hora juega PSG vs. Lyon

Conoce a continuación a qué hora podrás ver el partido de PSG vs. Lyon por la jornada 20 de la Ligue 1 según en el país en el que te encuentres.

→ Argentina: 4.45 p. m.

→ México: 1.45 p. m.

→ Estados Unidos (Florida): 2.45 p. m.

→ España: 8.45 p. m.

→ Chile: 4.45 p. m.

→ Uruguay: 4.45 p. m.

→ Brasil: 4.45 p. m.

→ Paraguay: 4.45 p. m.

→ Costa Rica: 8.45 p. m.

→ Perú: 2.45 p. m.

→ Ecuador: 2.45 p. m.

→ Colombia: 2.45 p. m.

→ Bolivia: 3.45 p. m.

→ Venezuela: 3.45 p. m.

Los positivos del argentino Di Maria y del alemán Draxler se añaden a los nombres de Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira y Nathan Bitumazala, que dieron positivo los últimos días.

Cabe resaltar que Lionel Messi también dio positivo durante sus vacaciones en Argentina. Días más tarde, pudo volver a París el último miércoles, tras un nuevo test, que fue negativo.

Alineación de PSG y Lyon: posible once

Lyon : Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Malo Gusto, Guimaraes, Caqueret, Emerson; Shaqiri, Aouar; y Dembélé.

PSG } : Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Xavi Simons, Icardi y Mbappé.

Lionel Messi no estará en el PSG vs. Lyon

Lionel Messi , contagiado de covid-19 durante las fiestas navideñas, causará baja para el partido de la Ligue 1 del París SG en Lyon el domingo (19h45 GMT), anunció el club parisino este sábado.

El argentino, que dio negativo estos últimos días después de haberse contagiado del virus durante el parón del campeonato francés, “seguirá el protocolo individual pos covid los próximos días”, explicó en un comunicado el PSG, privado de otros cinco jugadores positivos en covid-19 (Ángel Di María, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa y Gianluigi Donnarumma) para este partido de la 20ª fecha.

