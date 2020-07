PSG y Lyon EN VIVO y EN DIRECTO chocan en el Stade de France por la final de la Copa de la Liga. Los dirigidos por Thomas Tuchel y los Rudi García disputan este partido soñando con el título de la competición pero pensando en los compromisos por Champions League que deberán enfrentar en unos cuantos días. Sigue el MINUTO A MINUTO.

El cuadro parisino espera levantar el trofeo por novena vez en su historia y colocarlo en su vitrina al lado del de la Copa de Francia, torneo en el que se coronó hace una semana ante el Saint Etienne.

PSG vs. Lyon: horarios y canales en el mundo

Perú: 14:10 / ESPN 2

14:10 / ESPN 2 México: 14:10 / ESPN

14:10 / ESPN Colombia: 14:10 / ESPN

14:10 / ESPN Ecuador: 14:10 / ESPN

14:10 / ESPN Chile: 15:10 / ESPN

15:10 / ESPN Argentina: 16:10 / ESPN

16:10 / ESPN España: 21:10 / Movistar #Vamos

Las alarmas se dispararon, cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por lesión a la media hora de la final el pasado viernes, que su equipo terminó ganando 1-0.

El tiempo estimado de baja es de unas tres semanas y Mbappé se perderá este viernes la final de la Copa de la Liga, ante el Lyon, y el amistoso del 5 de agosto contra el Sochaux. Dos partidos destinados a calibrar el nivel del PSG antes del duelo ante el Atalanta, el 12 de agosto en Lisboa en los cuartos de la Champions.

Tuchel utilizará este partido para probar e intentar encontrar una solución para el francés. Es conciente que necesita tener éxito para poder luego aplicarlo en el torneo eurpeo.

Por su parte, Lyon tiene una oportunidad clave para meterse en la Europa League de la próxima temporada. Necesita salir campeón luego de quedar en la séptima posición de la Ligue 1.

“Si no está Mbappé, está Neymar. Si no está Neymar, está (Mauro) Icardi. Si no está Icardi, está (Ángel) Di María. Este París Saint-Germain tiene muchos buenos jugadores, la ausencia de un jugador no basta para debilitarlo”, estimó el domingo el técnico del Lyon, Rudi Garcia, próximo rival del PSG.

García y compañía fueron, probablemente, los que más perdieron esta temporada por el coronavirus. Soñaban con una gran remontada en la parte final del campeonato, pero la pandemia no lo permitió.

Perder ante el PSG y no ganarle a Juventus por Champions League dejaría al club en un lugar complicado en el que tendría que vender jugadores para estabilizar su posición financiera.

Les Gones se ha preparado para este enfrentamiento con cinco partidos amistosos, el último de ellos tuvo lugar el 24 de julio, derrotaron a Amberes por un marcador de 3-2.

PSG vs. Lyon: posibles alineaciones

PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler; Neymar, Icardi

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Rafael, Reine-Adelaide, Guimarães, Aouar, Cornet; Dembele, Depay

