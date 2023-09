Este domingo 24 de septiembre, PSG vs. Marsella en vivo online: transmisión del partido por la fecha 6 de la Ligue 1 de Francia. El encuentro está pactado para iniciar a las 13:45 horas de Perú, desde el Parque de los Príncipes. El conjunto dirigido por Luis Enrique no ha tenido un buen inicio de temporada en la liga local: en cinco partidos disputados han conseguido dos empates, una derrota y solo dos victorias, una racha que lo posiciona en la quinta casilla con 8 puntos. Por su lado, Marsella se encuentra en el cuarto puesto y una victoria podría dejarlo en la cima. La transmisión del duelo se puede ver a través de ESPN2 y Star Plus.

