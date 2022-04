PSG vs. Marsella EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el partido por la fecha 32 de la Ligue One desde el Parque de los Príncipes. Con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, el equipo dueño de casa buscará ganar el clásico francés para seguir escapando en lo más alto de la tabla. Conoce horarios, canales de TV y posibles alineaciones de este gran partido. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura con fotos, goles y minuto a minuto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁN PSG VS. MARSELLA?

El partido por la jornada 32 de la Ligue One entre PSG vs. Olympique de Marsella se jugará este domingo 17 de abril en el Parque de los Príncipes con arbitraje de F. Letexier.

PSG VS. MARSELLA: HORARIOS EN EL MUNDO

Perú: 1:45 p. m.

Ecuador: 1:45 p. m.

Colombia: 1:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Chile: 2:45 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.

Uruguay: 3:45 p. m.

PSG VS. MARSELLA: CANALES DE TV

Perú: ESPN.

Ecuador: ESPN.

Colombia: ESPN.

Chile: ESPN.

Argentina: ESPN.

Uruguay: ESPN.

PSG VS. MARSELLA: ASÍ LLEGAN

PSG llega a este encuentro ya recuperado de la eliminación de la Champions League sufrida hace un mes frente al Real Madrid. Con la Ligue One casi ganada, el tridente Messi, Neymar y Mbappé buscará ganar el clásico francés para dejar contenta a la afición. Como se sabe, es poco propable que estos tres jugadores vuelvan a juntarse la próxima temporada, por lo que veremos sus últimos destellos como tridente.

Por otro lado, Marsella llega con la moral a tope luego de haber clasificado a la semifinal de la Conference League. Pese a ser una competencia de tercer orden, los dirigidos por Jorge Sampaoli buscarán llevársela a casa. Eso no es todo, en la Ligue One lo vienen haciendo muy bien, puesto que no pierden desde el 06 de marzo.

PSG VS. MARSELLA: ÚLTIMOS RESULTADOS

PSG

Ligue One | Clermont 1-6 PSG

Ligue One | PSG 5-1 Lorient

Ligue One | Mónaco 3-0 PSG

Ligue One | PSG 3-0 Bordeaux

Champions League | Real Madrid 3-1 PSG

MARSELLA

Conference League | Paok 0-1 Marsella

Ligue One | Marsella 2-0 Montpellier

Conference League | Marsella 2-1 PAOK

Ligue One | Saint Etienne 2-4 Marsella

Ligue One | Marsella 2-1 Niza

PSG VS. MARSELLA: POSIBLES ALINEACIONES

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Marsella: Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Guendonzi, Gueye, Harit; Bakambu y Payet.

