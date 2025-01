Ver PSG vs. Mónaco EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio 974 de Doha (Qatar) por la Supercopa de Francia. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 05 de enero del 2025, a las 11:30 de la tarde (hora peruana), que son la 13:30 PM de Argentina y Chile, las 10:30 AM de México y las 18:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica; Caliente TV pasa el compromiso en México No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Aldo Corzo responde este divertido cuestionario sobre qué le regalaría por Navidad a cada compañero del plantel bicampeón de Universitario.