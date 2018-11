En el PSG vs. Mónaco, Edinson Cavani convirtió el 1-0 en el Stade Louis II. No obstante, este tuvo que ser validado por el VAR. El delantero uruguayo tuvo que esperar para celebrar su gol, ya que el árbitro de línea levantó el banderín indicando off side. No obstante, la tecnología ayudó a que validen la anotación.

El PSG llegó al Stade Louis II para enfrentar a un Mónaco dolido por la terrible caída sufrida ante el Brujas por 0-4 por la Champions League a mitad de semana. El equipo de Radamel Falcao buscaba la redención frente al líder absoluto de la Ligue 1.

Sin embargo, los parisinos hicieron gala de su poderío ofensivo a los 04'. Un centro de Neymar encontró a Edison Cavani al lado del arco. El juez de línea indicó posición adelantada, pero fue convalidado gracias al VAR.