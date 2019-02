PSG vs. Montpellier EN VIVO vía DirecTV Sports: con Mbappé por la Ligue 1 de Francia | EN DIRECTO

PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE se miden este miércoles (3:00 pm. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Parque de los Príncipes de París por un duelo pendiente de la fecha 17° de la Ligue 1 de Francia.

PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre PSG vs. Montpellier este miércoles 20 de febrero, en el estadio Parque de los Príncipes de París, en duelo aplazado de la jornada 17 de la Ligue 1 de Francia, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

PSG vs. Montpellier EN VIVO: horarios en el mundo

14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas en Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:00 horas en Brasil

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del jueves en China

05:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur



DirecTV Sports transmitirá este partido para Sudamérica. En México y Centroamérica vía ESPN 2 y ESPN Play. Canadá, Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Estados Unidos por beIN Sports y en Reino Unido vía BT Sport ESPN. Streaming internacional HD por Bet365.

PSG, que viene de vencer por 0-1 al Saint-Étienne, cumple este miércoles una de las dos fechas que tiene pendiente en la liga francesa, con lo que puede alargar aún más su gran ventaja en la punta.

Los parisinos son líderes absolutos con 62 enteros y solo han perdido un partido en 23 jornadas disputadas, frente al Olympique de Lyon. Igual, tienen una renta de 12 puntos en relación a su escolta, el Lille.

PSG sale con Kylian Mbappe en busca de una victoria en el Parque de Los Príncipes de París ante el Montpellier. (Foto: AFP)

Como se sabe, PSG no podrá contar con Neymar y Edinson Cavani por lesión y la responsabilidad ofensiva caerá otra vez sobre Kylian Mbappé, joven figura que ha demostrado no temerle a los retos grandes. El 0-2 en Old Trafford ante el Manchester United por Champions League es prueba de ello.

Igual, Thomas Tuchel hará cambios en su escuadra y daría descanso a Thiago Silva, Meunier y Leandro Paredes. La idea es dosificar las fuerzas y evitar más lesiones importantes.

Montpellier marcha en la sexta casilla de la Ligue 1 con 38 puntos y arrastra una racha de 6 partidos sin conocer de derrotas, aunque 5 de ellos fueron empates, el último sin goles frente al Lille.

PSG vs. Montpellier - alineaciones probables

PSG: Alphonse Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Leandro Paredes, Julian Draxler, Kylian Mbappé, Moussa Diaby.



Montpellier: Benjamín Lecomte, Daniel Congré, Hilton, Pedro Mendes, Ambroise Oyongo, Damien Le Tallec, Florent Mollet, Ellyes Skhiri, Mihailo Ristić, Petar Škuletić, Gaetan Laborde.​