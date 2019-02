PSG vs. Nimes EN VIVO: con Mbappé, jugarán por la Ligue 1 | Vía ESPN 2

PSG vs. Nimes EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el duelo por la fecha 26 de la Ligue 1 en el estadio Parque de los Príncipes este sábado desde las 18:00 (hora local, 11:00 a.m. hora peruana), con transmisión de ESPN 2 y TV5 Monde. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Sin sus grandes estrellas, PSG quiere seguir sumando triunfos para seguir en busca del título de la Ligue 1 de forma anticipada, ante un Nimes que no se resigna en la lucha de encontrar un puesto a una competición europea. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Ligue 1.

La derrota sufrida ante Lyon, la única del torneo, es cosa del pasado en PSG que, tras ese traspié, donde no estuvo Neymar por lesión, sumó tres triunfos consecutivos que alargaron a 14 los puntos de diferencia con el segundo en la tabla de posiciones.

PSG vs. Nimes: horarios en el mundo

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Argentina - 13:00 p.m.

España - 17:00 p.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Chile - 13:00 p.m.

Brasil - 13:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 11:00 a.m.

Sin embargo, en PSG el desgaste físico ya está pasando factura y es cuando Thomas Tuchel debe echar mano de todo el plantel y darle refresco a los habituales titulares, teniendo en cuenta que están próximos a disputar la vuelta por los octavos de final de la Champions League ante Manchester United.

El que es casi fijo en el ataque es Kylian Mbappé, actual goleador de la Ligue 1 y quien haría dupla ofensiva con Erc Maxim Chuopo-Moting, que no anota con los parisinos en el torneo local desde setiembre del año pasado.

En Nimes no hay mayores novedades en cuanto al equipo. Los que estarán ausentes serán los mismos que viene arrastrando lesiones y la mayor motivación del cuadro que dirige Bernard Blaquart es enfrentar al líder, el equipo al que todos se quieren tumbar.

PSG vs. Nimes: probables alineaciones

PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Verratti; Nkunku, Draxler; Choupo-Moting, Mbappé.



Nimes: Bernardoni; Alakouch, Briançon, Landre, Maouassa; Thioub, Ferri, Savanier, Bobichon; Bouanga, Guillaume.