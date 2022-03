Con la presencia de Kylian Mbappé y Lionel Messi en la convocatoria, PSG chocará este miércoles contra Real Madrid por el partido de vuelta de los octavos de final de UEFA Champions League 2021-22 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La serie está a favor de los parisinos por un gol, pero igualmente deberán trabajar duro para conseguir el ansiado boleto a la siguiente fase. A continuación, conoce los horarios, canales, alineaciones y más de este compromiso que será seguido a nivel mundial.

PSG vs. Real Madrid: horario

Perú - 15:00 horas

Colombia - 15:00 horas

Ecuador - 15:00 horas

Estados Unidos - 15:00 horas

México - 14:00 horas

Bolivia - 16:00 horas

Venezuela - 16:00 horas

Argentina - 17:00 horas

Uruguay - 17:00 horas

Paraguay - 17:00 horas

Chile - 17:00 horas

Brasil - 17:00 horas

España - 21:00 horas

PSG vs. Real Madrid: canales TV

Argentina - ESPN, Star+

Bolivia - Star+, ESPN

Brasil - TNT Brasil, Estádio TNT Sports, TNT Go, HBO Max, GUIGO

Chile - Star+, ESPN

Colombia - ESPN, Star+

Ecuador - ESPN, Star+

México - HBO Max

Perú - Star+, ESPN

Paraguay - Star+, ESPN

España - Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos - Paramount+, CBS, TUDN USA, Univision, TUDN App, TUDNxtra, TUDN.com, Univision NOW

Uruguay - Star+, ESPN

Venezuela - Star+, ESPN

Paris Saint Germain vs. Real Madrid: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Nacho; Modrić, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

Paris SG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Danilo; Messi, Mbappé (duda), Neymar.

PSG vs. Real Madrid: datos del partido

El Madrid ganó cinco de sus seis partidos en el Grupo D, siendo la excepción la sorprendente derrota por 1-2 en casa ante el debutante Sheriff en la segunda jornada. Finalmente, el equipo blanco acabó primero de grupo por tercera vez en cuatro temporadas. Sus otros dos partidos en casa se saldaron con victorias ante el Shakhtar Donetsk (2-1) y el Inter (2-0).

El equipo español sólo ha ganado siete de sus últimos 15 partidos europeos en casa (tres empates y cinco derrotas), aunque ha salido victorioso en seis de los ocho más recientes (un empate y una derrota).

Los blancos llegaron a semifinales como mínimo por octava temporada consecutiva entre la 2010/11 y la 2017/18. En la 2018/19, el Madrid perdió en octavos ante el Ajax y la temporada siguiente ante el Manchester City. La victoria la pasada temporada ante la Atalanta deja su balance en esta ronda en diez victorias y ocho derrotas.

El Paris sumó 11 puntos en la fase de grupos de esta temporada, nueve en casa, donde ganó a Manchester City (2-0), Leipzig (3-2) y Brujas (4-1). Empató en Brujas (1-1) y en Leipzig (2-2), perdiendo 2-1 en Mánchester en la quinta jornada para confirmar su segunda plaza en el grupo.

Con Mauricio Pochettino reemplazando a Tuchel, el Paris superó al Barcelona (1-4 fuera, 1-1 en casa) y al Bayern (2-3 fuera, 0-1 en casa) en las eliminatorias antes de perder contra el Manchester City en semifinales (1-2 en casa, 2-0 fuera).

El conjunto del Parc des Princes ha ganado 12 de los 17 cruces europeos en los que ha ganado el partido de ida en casa, aunque la última ocasión de este tipo terminó con esa notable derrota ante el Barcelona en la 2016/17. El Paris sólo ha ganado el partido de ida en casa por 1-0 en una ocasión, contra el Celtic en la segunda ronda de la Recopa de la UEFA de 1995/96 (3-0 a domicilio).

Convocatoria, PSG vs. Real Madrid

PSG: Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Di María, Danilo, Dagba, Wijnaldum, Diallo, Draxler, Kehrer, Nuno Mendes, Gana, Dina-Ebimbe, Messi, Simons, Michut, Donnarumma, Letellier.

Real Madrid: Courtois, Lunin, Fuidias, Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Kroos, Modric, Valverde, Lucas Vázquez, Ceballos, Isco, Camavinga, Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius, Rodrygo, Mariano.

PSG vs. Real Madrid: terna arbitral

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Asistentes: Hessel Steegstra (HOL) y Jan de Vries (HOL)

Cuarto árbitro: Allard Lindhout (HOL)

Previa

Europa y el mundo entero se paraliza nuevamente durante dos horas para presenciar un partido de alto voltaje entre PSG vs. Real Madrid. En juego estará un boleto a los cuartos de final de la Champions League hoy.

Los parisinos llegan a este compromiso en un irregular momento en la Ligue 1 de Francia, donde pese a ser líderes absolutos han perdido dos de sus últimos tres compromisos. Los merengues, por su parte, son la otra cara de la moneda pues encadenan tres triunfos consecutivos.

“La actuación del equipo fue muy buena (en la ida). Estuvimos mejor que el Real Madrid en líneas generales, merecimos la victoria. Pero aún queda un partido por jugarse, aunque es importante haber dado este primer paso”, dijo Mauricio Pochettino, DT del PSG, en la previa.

“Lo importante es el aspecto mental, la ilusión que tenemos, disfrutar del apoyo de la afición. Veo al equipo bien, motivado. El plan que tenemos es un plan no sólo para Mbappé, también para Neymar, Messi y todos los buenos jugadores del Paris. El plan es jugar como un bloque, con balón y sin balón, meter intensidad, aguantar los 90 minutos y hacer un partido completo. Tiene que ser un partido inteligente, no tenemos que volvernos locos, tenemos que ganar el partido no tenemos que golear. Te puedes adelantar pronto o en el último minuto, lo importante es tenerlo vivo y jugarlo con intensidad”, apuntó por su parte Carlo Ancelotti, estratega del Real Madrid.

