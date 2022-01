Lionel Messi dejó Barcelona se unió a las filas del PSG para la temporada 2021-22, pero hasta ahora no encontró su mejor versión futbolística. Debido al opaco nivel, el argentino ha recibido un gran número de ataques, los cuales no tienen sentido desde la óptica de Karim Benzema, estrella del Real Madrid y que fue rival de la ‘Pulga’ por varios años.

“¿Cómo no va a conseguir destacar? Esto solo es un tiempo de adaptación, porque no marca muchos goles... sin embargo, mira todo lo que hace cuando está en el campo. De todas formas, no se puede criticar a un jugador así”, fueron las primeras palabras del goleador francés en entrevista para Telefoot.

“Quien critica a Lionel Messi es porque no entiende nada de fútbol en realidad”, agregó el ‘Gato’ durante la conversación. En ese sentido, el atacante también expresó su preocupación por tener que enfrentar al PSG en la Champions League dentro de algunas semanas.

“Nos hubiera gustado enfrentar a otro adversario, pero estamos preparados. Enfrentar a Mbappé también será especial. Veremos qué pasa en el partido, porque quiere ganar y yo también. Tengo la cinta de capitán de Real Madrid y eso me empuja a dar el ejemplo, me motiva más”, agregó Karim Benzema.

Finalmente, el francés se refirió al Balón de Oro, que precisamente ganó Lionel Messi en la edición 2021. “Desde niño he dicho que cuarto, tercero o segundo es lo mismo que obtener el puesto 30. Lo que importa es ganar. El galardón, para mí, es para quien marca, hace anotar, está presente en los momentos difíciles y muchas cosas, no solo consiste en ganar trofeos. Bueno, yo no soy quien elige”, sentenció.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs PSG?

El partido Real Madrid vs. PSG está programado para disputarse el próximo martes 15 de febrero en el Parque de los Príncipes, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por los octavos de final de la Champions League. La llave cerrará el día 9 de marzo, cuando se dispute el choque de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu.