Lionel Messi es suplente en el partido de hoy entre PSG vs. Reims por la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia. El astro argentino entró en la convocatoria de Mauricio Pochettino, pero no fue considerado para formar parte de la oncena titular. ¿Por qué no juega desde el arranque?

De acuerdo a ‘L’Equipe’, el astro argentino se encuentra bien físicamente, pero el comando técnico del París Saint-Germain tomó la decisión de no arriesgarlo desde el pitazo inicial dado que no juega un partido oficial desde el 11 de julio cuando enfrentó a Brasil por la final de la Copa América 2021.

Noticia en desarrollo...

Conforme a los criterios de Saber más