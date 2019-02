PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO vía DirecTV Sports: por fecha 25° de la Ligue 1 | EN DIRECTO

PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO ONLINE se miden este domingo (11:00 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Estadio Geoffroy-Guichard por la jornada 25° de la Ligue 1 de Francia.

PSG vs. Saint-Étienne | Horarios en el mundo

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas - Venezuela, Bolivia

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

18:00 horas - Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El cuadro parisino dirigido por Thomas Tuchel busca su cuarto triunfo consecutivo desde que perdió su invicto en la competición francesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Luego de caer ante Lyon en la 23ª jornada, PSG no ha hecho otra cosa que celebrar: goleó (0-3) a Villefranche por la Copa de Francia, venció (1-0) al Bordeaux por la Ligue 1 y se impuso (2-0) en Inglaterra frente a Manchester United, en su primer reto frente a los británicos por los octavos de la Champions.

Paris Saint-Germain lidera la tabla de posiciones del certamen galo con 59 unidades, seguido por Lille (49), Lyon (46), Marsella (40) y Saint-Étienne (40), que quiere cortar una mala racha.

Los 'Verts' no han podido vencer en sus once últimas recepciones a los parisinos y esta vez pretenden hacerlo bajo las órdenes de Jean-Louis Gasset, ex asistente del París Saint-Germain.



"Siempre es difícil ir a Saint-Étienne, son difíciles de ganar en casa y especialmente este año, están teniendo una muy buena temporada. Su entrenador, Jean-Louis Gasset, sabe de fútbol, ​​es alguien que me dio muchas cosas cuando estuvo en el PSG. El martes hicimos un gran esfuerzo, pero vamos a ganar el partido", destacó Marco Verratti en la antesala del compromiso.