Continúa la fase grupos del Mundial de Clubes. Este lunes 23 de junio a las 2:00 p.m. (horario local de Perú) juegan PSG y Seattle Sounders por la jornada 3 del Grupo B. El partido se realizará en el Lumen Field. Al momento, PSG ha acumulado 3 puntos dentro del grupo B tras una victoria y una derrota, mientras Seattle Sounders no ha acumulado ningún punto quedando relegado en cuarto puesto con 0 puntos. ¿Dónde seguir el Mundial de Clubes EN VIVO? Puedes sintonizar el partido desde la señal de ESPN y DirecTV, en su canal deportivo DSports como en el streaming DAZN. Además, también será emitido por Disney Plus (Premium). Recuerda que cada servicio streaming requerirá de una suscripción activa. En el caso de la señal de TV peruana, algunos partidos son emitidos por América TV. Finalmente, no te olvides que también podrás seguir la cobertura del partido desde la web de El Comercio y su sección especializada Deporte Total.