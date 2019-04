PSG vs. Strasbourg: ¡Mbappé no lo cree! Choupo-Moting evitó gol parisino sobre la línea del arco | VIDEO Eric Maxim Choupo-Moting tuvo en sus pies el 2-1 transitorio del PSG vs. Strasbourg por una nueva fecha de la Liga 1 de Francia

Eric Maxim Choupo-Moting tuvo en sus pies el 2-1 transitorio del PSG vs. Strasbourg por una nueva fecha de la Liga 1 de Francia (Foto: captura de pantalla)