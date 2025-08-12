Felipe Casapía Coello
Felipe Casapía Coello

PSG-Tottenham: a qué hora es y dónde ver Supercopa de Europa
PSG-Tottenham: a qué hora es y dónde ver Supercopa de Europa

PSG-Tottenham: a qué hora es y dónde ver Supercopa de Europa

PSG - Tottenham En vivo

Ver PSG vs Tottenham EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Bluenergy por la Supercopa de Europa. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, desde las 2:30 PM (hora peruana), que son las 3:30 PM en Chile, Venezuela y Bolivia, las 16:30 horas de Argentina, 13:30 de México y 21:30 horas de España. ¿Dónde ver? El juego se puede ver en ESPN, Disney Plus, Fox Sports, TNT Sports, MAX, TUDN, Univisión, ViX Premium y Movistar Plus, entre otros canales y plataformas online.

