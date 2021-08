Conforme a los criterios de Saber más

La era de Lionel Messi en el PSG ya está en marcha. Este será el mejor plantel, por todas las estrellas que tiene, en la historia del cuadro parisino. Un gran reto para Mauricio Pochettino quien tendrá que encontrar la mejor alineación para que su equipo sea una verdadera máquina. Además, una donde la ‘Pulga’ pueda mostrar su máximo nivel. En esta nota repasamos, todas las formaciones posibles con el argentino como titular.

Lionel Messi se unió a los entrenamientos de PSG; sin embargo, su debut con su nuevo equipo tendrá que esperar algunas semanas más. Y es que la ‘Pulga’ pidió hacer una pretemporada para que pueda rendir al máximo nivel como él quiere.





“Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al entrenador y a todo el cuerpo técnico. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, entrenarme bien y, cuando esté preparado, empezar a jugar”, declaro Lionel Messi.

No hay una fecha exacta. Messi no juega desde la final que le ganó Argentina a Brasil en la Copa América el 10 de julio. Ha pasado más de un mes desde aquella vez y desde entonces, el ex Barcelona estuvo de vacaciones. Recién tuvo su primer entrenamiento el día jueves.

Se vendieron más de medio millón de camisetas en menos de 24 horas.

Lo más probable es que Lionel Messi haga un trabajo especial de 10 días para que esté bien físicamente. Luego Pochettino debería comenzar a darle minutos para que agarre ritmo de competencia. El técnico tiene claro que no puede arriesgar a su figura.

“Ojalá se lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas. Pero no te puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo, y cuando el cuerpo técnico decida que sea el momento, y ahí estaremos con muchas ganas”, agregó Messi.

En París quieren ver de una vez por todas a su nueva estrella. Pochettino tendrá estos días para pensar y elegir el mejor once con Lionel Messi a la cabeza. El PSG tiene un plantel muy amplio con grandes jugadores. La tarea del técnico será que todas sus estrellas encajen en su equipo titular.

La pizarra de Mauricio Pochettino es muy cambiante. Siempre realiza cambios de sistemas. Hay partidos donde inicia con una figura y lo cambia con el trascurrir de los minutos. Es un misterio el estratega argentino, a pesar de ello, su alineación más utilizada es el 4-3-3. A pesar de ello, en la primera fecha de la Ligue 1, utilizó un 4-4-2.

Así se paró el PSG en su primer partido de la Ligue 1 ante Troyes.

En todos los sistemas habrá una gran rivalidad en el arco entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma quien es uno de los refuerzos del conjunto parisino para la presente temporada. El italiano llega luego de ser elegido el mejor guardameta de la Eurocopa donde Italia logró el título.

Opciones con el 1-4-3-3

Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Marco Verrati; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

En este once es el que más se ha repetido en las redes sociales. El gran sacrificado en Ángel Di María para que pueda entrar en acción el tridente que todos quieren ver en el PSG.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, tendrían un buen soporte en el medio campo con tres volantes con buena recuperación del balón y mucha llegada al área rival. Además, las bandas están cubiertas por Hakiki y Bernat quienes tienen ese ida y vuelta que busca Pochettino.

Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat; Georginio Wijnaldum, Lionel Messi, Marco Verrati; , Ángel Di María, Kylian Mbappé y Neymar.

El argentino podría posicionarse delante de los volantes de marca. Estaría más libre para estar en todos los lugares del campo.

Messi estaría bien protegido con Wijnaldum y Marco Verrati, dos jugadores con mucha vocación defensiva en el mediocampo. En la selección argentina, la ‘Pulga’ suele jugar detrás del delantero y delante de los dos volantes de marca. Es una posición que sí conoce.

Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe; Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Marco Verrati; , Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

El argentino sabe jugar como falso 9. Es uno de la posiciones donde fue más utilizando en Barcelona.

Además, en esta alineación se incluye a Kimpembe en defensa. Esto daría más libertad a Achraf Hakimi de jugar como un volante más dejando tres jugadores en defensa. Recordemos que el marroquí es un lateral volante con llegada al área rival y con gol.

Opciones con el 1-3-4-3

Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe; Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Marco Verrati, Di María; , Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar

Una de las carencias del PSG es su lateral por izquierda. Pochettino también podría jugar con línea de tres para cubrir ese puesto.

En esta formación, Lionel Messi, Neymar y Mbappé tendrán libertad de alternar en ataque. Ya que con este sistema hay un gran peso ofensivo. Además del tridente, tienen a dos jugadores muy rápidos por las bandas como Di María y Achraf Hakimi.

Opciones con el 3-5-1

Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe; Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Marco Verrati, Neymar; Lionel Messi y Kylian Mbappé

Este sistema es muy conocido para el argentino. En Barcelona jugaba como segundo delantero y tenía toda la libertad para estar en varias zonas del campo.

En este sistema será vital lo que hagan los volantes para nutrir a los dos delanteros. Tanto Messi como Mbappé tendrá opción a desmarcarse y abrirse a banda para que busque los espacios. La ‘Pulga’ también puede hacer de volante ofensivo y los carrileros convertirse en extremos.

Opciones con el 1-4-4-2

Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe;, Di María, Georginio Wijnaldum, Marco Verrati, Neymar; Lionel Messi y Kylian Mbappé.

En este sistema se busca el equilibro del equipo y el control de partido. Es una de la más utilizadas en el mundo del fútbol.

Este sistema tiene como las labores defensivas del equipo donde todos atacan y todos defienden. Muchos dicen que Lionel Messi no es solidario en la marca. Sin embargo, en la Copa América demostró que también puede dar una mano. Además, sería uno de los primeros en salir a presionar.

Y así hay muchas formas donde Lionel Messi podría encajar en este nuevo PSG lleno de estrellas. La última palabra la tendrá Mauricio Pochettino. Eso sí, primero el argentino tendrá que ponerse a punto físicamente para mostrar su máximo nivel en la Ligue 1 y la Champions League, la eterna obsesión de los jeques.

