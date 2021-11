Sergio Ramos firmó por el PSG en julio y se esperaba que sea una inamovible en la defensa, sin embargo, hasta ahora no ha podido debutar. La lesión en los meniscos de la rodilla izquierda se le recrudeció al español y en su club ya no le tienen tanta paciencia. El elenco parisino no descarta una rescisión de contrato, según ‘Le Parisien’.

El diario francés, que es muy cercano al elenco de la capital, publicó en una nota que la directiva están perdiendo esperanza. “La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy”, cita el medio

“Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado”, señaló el diario.

Recordemos que en la previa del partido ante el Lille, el director deportivo del PSG, Leonardo Araújo, mencionó que sabían de la situación de Ramos cuando firmó el contrato. “Estás siguiendo el juego de la prensa española. Sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema”, declaró.

El defensor español de 25 años disputó su último partido el 5 mayo con el Real Madrid ante el Chelsea en el partido de ida por la UEFA Champions League. Desde ese día, su lesión en la rodilla se recrudeció y solo ha jugado 7 encuentros en todo el 2021.

Sergio Ramos envió mensaje de felicitación a Luka Modric por su capitanía en el Real Madrid

Llegó al PSG y desde allá no se pierde ningún detalle de lo que pasa con su exequipo. El mediocampista croata Luka Modric fue capitán del Real Madrid, debido a las ausencias de Karim Benzema y Marcelo. El croata se mostró feliz siendo el líder y publicó una foto en sus redes sociales. La felicitación de Sergio Ramos fue: “Eso sí que es un capitán. Grande mi Brate”.