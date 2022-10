Arsenal vs. PSV Eindhoven EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la quinta jornada del grupo A de la Europa League este jueves 27 de octubre del 2022 desde las 11:45 a.m. (horario peruano) en el estadio Philips Stadion.

Los ‘Gunners’ necesitan un punto para asegurar el boleto directo a los octavos de final del torneo. De ese modo, el equipo de Mikel Arteta evitará los cruces ante los rivales provenientes de la Champions League. Según las reglas, los segundos de la Europa League se medirán a los terceros de la ‘Orejona’ para completar a los que siguen en carrera.

A qué hora juega PSV vs Arsenal

Perú – 11:45 a.m.

Ecuador – 11:45 a.m.

Colombia – 11:45 a.m.

México – 11:45 a.m.

Venezuela – 12:45 p.m.

Bolivia – 12:45 p.m.

Argentina – 1:45 p.m.

Chile – 1:45 p.m.

Uruguay – 1:45 p.m.

Paraguay – 1:45 p.m.

Brasil – 1:45 p.m.

España – 6:45 p.m.

En Arsenal desean recuperar la dinámica que llevó al equipo a la cima de la Premier League. Los ‘Cañoneros’ vienen de empatar contra Southampton (1-1) con una presentación discreta. Para este choque, Arteta realizará modificaciones importantes en la oncena, pensando en el calendario ajustado a semanas del Mundial.

De su lado, PSV sueña con llegar a la punta de la zona para no medirse a los adversarios de la Liga de Campeones. El cuadro que lidera el técnico Ruud van Nistelrooy tiene la obligación de vencer a los ingleses y repetir en la jornada final: triunfo para los de Eindhoven y nuevo tropiezo de los londinenses.

Dónde seguir PSV vs Arsenal

Si quieres ver la transmisión del partido entre Arsenal vs. PSV Eindhoven por la Europa League hay tres opciones en los canales de TV de habla hispana. Si vives en España podrás verlo mediante Movistar Liga de Campeones. En México puedes verlo a través de Fox Sports Premium. Finalmente, en Sudamérica está disponible la señal de ESPN.

Cómo ver online PSV vs Arsenal

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Arsenal vs. PSV Eindhoven por la Europa League hay dos alternativas. Si te encuentras en España podrás seguirlo en Movistar Plus. Si estás en México y Sudamérica estará disponible la señal de Star Plus.

PSV vs Arsenal: posibles alineaciones

Arsenal: Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Vieira, Lokonga, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Nketiah.

PSV Eindhoven: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Veerman, Sangare, Gutiérrez; Simons, Til, Gakpo.

¿Dónde jugarán PSV vs Arsenal?