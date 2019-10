Puebla vs. Atlas EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de este viernes 18 de octubre por la fecha 14° del Torneo Apertura de Liga MX desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Puebla y Atlas se verán las caras en el reinicio de la actividad de la liga mexicana, que tuvo una pausa por los compromisos de selecciones en la fecha FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

Puebla vs. Atlas: chocan por el Torneo Apertura de Liga MX. (Foto: Club Puebla)

Puebla vs. Atlas: horarios del partido

México - 7:10 p.m.

Ecuador - 7:10 p.m.

Perú - 7:10 p.m.

Colombia - 7:10 p.m.

Venezuela: 8:10 p.m.

Bolivia - 8:10 p.m.

Paraguay - 8:10 p.m.

Argentina - 9:10 p.m.

Chile - 9:10 p.m

Uruguay - 9:10 p.m.

España - 2:10 a.m. (sábado 19 de octubre)

Precisamente, Anderson Santamaría, jugador de Atlas, estuvo concentrado con la selección peruana para los amistosos ante Uruguay. Y en Puebla, también hay presencia peruana, con Juan Reynoso, quien es el entrenador de los 'Camoteros' desde agosto pasado.

El conjunto local, Puebla, intentará reencontrarse con la victoria luego del empate en su visita a Toluca en su reciente presentación liguera. La 'Franja' -16° con 13 puntos- deberá sumar para acercarse a la zona de clasificación a la liguilla final.

"Si bien es cierto que hemos sacado buenos resultados en plazas complicadas contra equipos difíciles, todavía no ganamos nada y estamos lejos del objetivo", señaló Omar Fernández en una rueda de prensa en Puebla.

Fernández, de 26 años, es una de las figuras principales del ataque del Puebla como demuestra su presencia en los 12 encuentros del cuadro del entrenador peruano, 10 de ellos como titular.

El atacante explicó que los jugadores del Puebla están motivados y tranquilos, y hoy comenzó a trabajar confiado en ganar este viernes ante los rojinegros del Atlas en partido de la decimocuarta jornada.

"Atlas es complicado, pelea puestos de liguilla y va a venir a sumar puntos. Nosotros saldremos a tratar de sumar de a tres, debemos trabajar nuestro partido como hicimos ante León, con inteligencia y ordenados", apuntó

Atlas, por su parte, se ubica en la novena posición con 18 unidades. Los 'Zorros' están invictos en los últimos tres encuentros, con dos empates y un triunfo.

"Somos un equipo que saldrá a atacar, de visita siempre tratamos de tomar la pelota y buscar espacios sea el equipo que sea. De mitad de cancha hacia el frente tenemos jugadores desequilibrantes que te pueden resolver un partido", aseguró el jugador de Atlas, Mauricio Cuero.

Puebla vs. Atlas: ¿dónde se ubica el estadio?