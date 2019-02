Puebla vs. Necaxa EN VIVO: partido por la Liga MX 2019 | Vía Azteca Deportes

Puebla vs. Necaxa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 5 del Clausura de la Liga MX en el estadio Cuauhtémoc, este viernes desde las 19:00 de México (5:00 p.m. hora peruana), con transmisión de Azteca deportes. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Necaxa, invicto en zona de clasificación y con un partido pendiente, visita a Puebla con el objetivo de demostrar que su buen momento no es producto de la causalidad y que están para dar la sorpresa en este certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Liga MX.

Puebla, equipo que dirige Enrique Meza, busca su segunda victoria consecutiva en la Liga MX en la que ha mostrado síntomas de recuperación luego de las tres jornadas iniciales en las que solo sumó dos puntos.

Puebla vs. Necaxa: horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Los "Camoteros" vienen de vencer a Veracruz la fecha anterior y dejaron los últimos lugares de la Liga MX 2019. El objetivo del cuadro poblano es meterse entre los ocho mejores y para eso es necesario tumbarse a un rival directo como los "Hidrorrayos".

Precisamente, Necaxa está en un cómodo quinto lugar en la tabla actual y lejos de la zona roja en la tabla de cocientes. Dos triunfos y un empate en los tres partidos que disputó tienen al equipo de Aguascalientes bastante motivado con la idea de meterse entre los grandes de este torneo corto.

La fecha anterior, Necaxa empató sin goles contra Morelia en el estadio Victoria y eso le permitió seguir en la parte alta de las clasificaciones de donde no quiere salir. Y para eso necesita sumar de a tres en cancha de Puebla, un rival que no le será sencillo.

Los últimos tres enfrentamientos entre Puebla vs. Necaxa terminaron en empates con goles. Pero los "Camoteros" no vencen a los blanquirrojos en la Liga MX desde el 20 de marzo del 2011 en el Cuauhtémoc.