En un partido clave para meterse a las liguillas finales, Puebla se enfrentará en casa a Pachuca este viernes desde las 7:00 p.m. (EN VIVO ONLINE por Univisión Deportes), por la fecha 14 del Torneo Clausura en la Liga MX.

Es un encuentro entre dos cuadros necesitados de puntos para mantenerse en la zona de clasificación, en el caso del Puebla, y acercarse a ella, en el de Pachuca, mientras el Tijuana jugará en su estadio ante Atlas.

El entrenador del Puebla, Enrique Meza, aseguró hoy que en un mes sus jugadores no olvidaron como jugar bien al fútbol y buscarán retomar el camino del triunfo en el Clausura 2018.

"A nadie se le olvida jugar en tan corto tiempo, hemos dejado de hacer cosas pensando demasiado en el gol y eso ha traído como consecuencia perder la pelota y darle armas al rival; en tres partidos nos han hecho 4 goles y hemos metido uno", dijo.

Después de un buen inicio en el Clausura, el Puebla perdió 1-0 ante Atlas, 0-1 ante el Santos Laguna y 2-1 ante Querétaro, sin embargo Meza recordó que en ninguno de los tres encuentros su equipo fue superado con amplitud.

"No nos ganaron con absoluta claridad pero la realidad es que perdimos y no es agradable eso porque seguramente sí estamos con cierta presión", dijo.

A pesar de la crisis de resultados, el Puebla sigue en la zona de clasificación en el Clausura al aparecer en el séptimo lugar con 17 puntos, 10 menos que el líder Toluca.

"Todavía está todo en nuestras manos aún con los 9 puntos perdidos. Necesitamos hacer lo nuestro y lo nuestro es volver a la senda del triunfo", agregó Meza.

Al referirse a la actitud de sus futbolistas, el estratega defendió la entrega en la cancha y el compromiso.

"Somos el equipo que más ha corrido, eso habla del esfuerzo. Quizás debemos mejorar las terminaciones de las jugadas y la posesión de la pelota, pero no me puedo quejar de que no se entrenen bien y no hagan un gran esfuerzo", concluyó.