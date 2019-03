Puebla vs. Pumas UNAM EN VIVO vía TDN: por el Torneo Clausura de la Liga MX

Puebla - Pumas UNAM: en el cotejo que cierra la fecha del viernes, el cuadro felino visitará a 'La Franja' desde las 10:00 p.m. (EN VIVO ONLINE vía Televisa y Univisión Deportes) en el estadio Cuauhtémoc.

Ambos equipos tuvieron un inicio de competición algo irregular. Los dueños de casa han sumado 13 puntos, mientras que Pumas tiene 10 unidades y puede igualarlo en la tabla de posiciones.

Los universitarios acumulan tres encuentros sin poder ganar. En tanto, Puebla, que viene de caer con América y tiene una gran oportunidad de regresar al triunfo en casa con sus fanáticos.

En la temporada pasada se midieron en dos ocasiones. En la primera fue triunfo de 4-2 a favor de Pumas con triplete del artillero Nicolás Castillo. En el segundo enfrentamiento fue igualdad a dos goles por lado, con gran reacción de 'La Franja'.

Horarios en el mundo

Perú: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Brasil: 00:00 a.m.

España: 4:00 a.m.

¿Cómo ver el Pumas vs. Puebla por Internet?

Para VER EN VIVO el Puebla vs. Pumas UNAM por Internet, debes ingresar a tu cuenta de Univisión Network y TDN Play, donde podrás disfrutar de este contenido exclusivo, además de una gran parrilla de programación deportiva, entre los que están incluidos los partidos de la Liga MX.

Alineaciones probables

Pumas: Alfredo Saldívar, Alejandro Arribas, Jeison Angulo, Pablo Jaquez, Alan Mozo, Ignacio Malcorra, David Cabrera, Martín Rodríguez, Andrés Iniestra, Juan Iturbe, Carlos González.



Puebla: Nicolás Vikonis, Brayan Angulo, Néstor Vidrio, Ignacio Pallas, Luis Haquin, Vladimir Loroña, Joaquín Zavala, Alejandro Chumacero, Omar Fernández, Pablo González, Lucas Cavallini.