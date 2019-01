Pumas vs. Leones Negros EN VIVO: jugarán por la Copa MX del Clausura 2019

Pumas vs. Leones Negros EN VIVO ONLINE | Sigue EN DIRECTO el partido del Grupo I de la Copa MX 2019 en el estadio Jalisco de Guadalajara este miércoles desde las 21:00 horas de México (22:00 p.m. hora peruana) y por transmisión de TDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Tras un sorprendente derrota en la primera fecha ante Atlas, Pumas UNAM sale en pos del primer triunfo que le permita seguir en la pelea por la clasificación ante Leones Negros que debutan en el certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá a los clasificados en la Copa MX.

América vs. Necaxa: resumen y goles del triunfo de las 'Águilas' por 2-1 en la Copa MX | VIDEO

Cruz Azul vs. León EN VIVO: en el Azteca por la Copa MX del Clausura 2019



Pumas UNAM es amplio favorito para este compromiso por la jerarquía que tienen sobre el rival; sin embargo, el 2019 no ha sido para nada bueno para los universitarios, que apenas han sumado un punto en tres partidos disputados. Muy poco para un equipo que está acostumbrado a pelear todo lo que juega.

Pumas vs. Leones Negros: horarios en el mundo

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

España - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Los Leones Negros de Guadalajara tampoco llegan bien. En su primera presentación en la Liga de Ascenso MX perdió 2-1 contra Juárez y es más: van dos meses que no sabe de triunfos. La última vez que festejó fue el 11 de noviembre del año pasado contra Celaya por el Ascenso.

Los universitarios están en una situación bastante tediosa por cuanto a resultados y también porque afrontarán su cuarto partido en 10 días. Para este cotejo, el entrenador David Patiño tiene claro que no puede especular si no quiere complicarse de cara a la clasificación a la siguiente etapa.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Pumas UNAM que no podrá contar con Carlos González y Juan Manuel Iturbe, lesionados, y que le abren la puerta al chileno Felipe Mora para que vuelva a ser titular por cuarto partido consecutivo.