Pumas vs. New England EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de cuartos de final de la Concachampions, este miércoles 16 de marzo desde las 8:15 p.m. (hora mexicana) y 9:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), Fox Sports, Fanatiz Mexico y TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras perder 3-0 en el cotejo de ida, Pumas busca el milagro ante New England, en su objetivo por meterse a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

¿A qué hora juega Pumas vs. New England?

México: 8:15 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:15 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 p.m.

España: 3:15 a.m. (jueves 17 de marzo)

Dónde ver partido de Pumas vs. New England

El Pumas vs. New England será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Liga de Campeones de la Concacaf. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montreal y será transmitido para México por los canales TUDN y Fanatiz Mexico. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, por TUDN.com, FOX Sports App, Foxsports.com, TUDN App, Fox Sports 2 y TUDN USA.

Después de haber perdido por 3-0 el duelo de ida de los cuartos de finales, los universitarios del entrenador argentino Andrés Lillini tienen todo en contra, pero saldrán con la idea de no recibir gol, anotar tres y luego buscar la victoria en serie de penaltis.

Para los mexicanos, lo peor de la goleada fue que no convirtieron goles como visitantes, primer criterio para decidir el ganador en caso de empate en la serie. Eso significa que si el Revolution anota una vez, los Pumas estarán obligados de hacer cinco goles para imponerse por 5-4.

Pumas tuvo distracciones en la zaga y terminó el encuentro de ida con un sentimiento de frustración porque recibió un gol en el minuto 92 y eso agravó su situación.

Este miércoles, el equipo que recibe en el campeonato un promedio de dos goles por juego, tratará de mejorar esa tendencia, mantener la portería en cero y con un ataque liderado por el argentino Juan Ignacio Dinenno y el brasileño Rogerio, castigar a los estadounidenses.

En el Clausura mexicano los Pumas sumas dos derrotas con cinco goles recibidos en sus dos últimas apariciones, una tendencia que intentará cambiar este miércoles.

El Revolution del entrenador Bruce Arena suma un triunfo, un empate y una derrota y aparece en el noveno lugar de la Conferencia Este de la MLS. Con una ofensiva liderada por el delantero polaco Adam Buksa y el argentino Gustavo Bou, el equipo tratará de marcar un gol y a partir de ahí manejar el duelo, lo cual tratará de evitar su rival.

Pumas vs. New England: probables alineaciones:

Pumas: Alfredo Talavera, Alan Mozo, Jerónimo Rodríguez, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Higo Meritao, Favio Álvarez, Leonel López, Juan Ignacio Dinenno, Rogerio y Diogo de Oliveira. DT: Andrés Lillini.

New England: Earl Edwards Jr, Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar González, Dejuan Jones, Sebastián Lletget, Matt Polster, Arnor Traustason, Carlos Gil, Adam Buksa y Gustavo Bou. DT: Bruce Arena.

