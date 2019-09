Pumas vs. Santos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 12 del Apertura 2019 de la Liga MX, este domingo 29 de septiembre (12 p.m. hora mexicana y peruana). La transmisión estará a cargo de Canal de las Estrellas y TUDN, para México, y Univision, TUDN en Vivo, TUDN USA, Univision NOW, para Estados Unidos. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Pumas y Santos Laguna se verán las caras en uno de los tres compromisos que traerá la jornada dominical de la liga mexicana, que precisamente lideran los 'Guerreros'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Universitario.

Pumas vs. Santos: horarios del partido

México - 12:00 p.m.

Ecuador - 12:00 p.m.

Perú - 12:00 p.m.

Colombia - 12:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.

Bolivia - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

Argentina - 2:00 p.m.

Chile - 2:00 p.m

Uruguay - 2:00 p.m.

España - 7:00 p.m.

Con siete triunfos, dos empates y apenas una derrota, Santos Laguna está al frente de la clasificación y, salvo un ,milagro, perderá el liderato este fin de semana. El conjunto de La Comarca tiene 23 puntos con una diferencia de goles de +14 contra los +9 que registra Necaxa, segundo con 20 unidades.

Con 26 anotaciones, Santos Laguna es el equipo más goleador de la competencia. Más de la mitad de esa cifra ha llegado gracias a los aportes de Julio Furch, el máximo artillero de la Liga MX, con 8 dianas, además de Brian Lozano, que tiene 6 goles.

Es, sin dudas, uno de los mejores momentos de la carrera del uruguayo. Y así lo reflejó en declaraciones a la web de Santos Laguna. “En México estoy viviendo el mejor momento en mi carrera, gracias a todo el equipo que me ha apoyado en cualquier situación, siempre me ayudó a no caer. Obviamente metí de mi parte, trabajo día a día y trato de mantenerme en buen nivel siempre”, indicó.

Por otro lado, Lozano se refirió a su próximo rival liguero. “Pumas es un equipo muy importante, uno de los grandes en el fútbol mexicano, en su momento lo ha demostrado. Nosotros no podemos confiarnos, sabemos que será un partido muy duro, por lo que tenemos que jugar concentrados y con mucha inteligencia”, comentó.

Pumas es undécimo con 14 puntos, fruto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los ‘Felinos’ -que vienen de empatar 1-1 ante Cruz Azul- aspiran a quedarse con el triunfo para meterse a la zona de liguilla.

“Es el líder por méritos propios porque no solamente ha jugado bien, sino con alternativas en muchas posiciones con tres delanteros de diferentes cualidades, pero que están marcando mucho la diferencia”, advirtió el técnico de Pumas, Míchel González.