Por Kenyi Peña Andrade

Un video que se volvió viral en redes sociales mostró a un grupo de aficionados surcoreanos disfrutando de una comida en una taquería de Guadalajara cuando, de manera espontánea, comenzó a sonar la popular canción “Gangnam Style”. La escena, tomada con humor por los presentes, se convirtió en un reflejo de las curiosas situaciones culturales que han marcado los primeros días del Mundial 2026 en México.