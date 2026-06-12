Un video que se volvió viral en redes sociales mostró a un grupo de aficionados surcoreanos disfrutando de una comida en una taquería de Guadalajara cuando, de manera espontánea, comenzó a sonar la popular canción “Gangnam Style”. La escena, tomada con humor por los presentes, se convirtió en un reflejo de las curiosas situaciones culturales que han marcado los primeros días del Mundial 2026 en México.

La primera semana de la Copa del Mundo estuvo marcada por la masiva presencia de aficionados surcoreanos en Guadalajara. Los visitantes se integraron rápidamente al ambiente local: probaron tequila, aprendieron expresiones en español, recorrieron mercados tradicionales y lucieron camisetas de la selección mexicana acompañadas de banderas de Corea del Sur, protagonizando una colorida muestra de convivencia cultural.

En una taquería de Guadalajara vieron a un grupo de coreanos comiendo y les pusieron Gangnam Style. En lugar de ofenderse o algo, todos se levantaron a bailar juntos.



El Mundial es la prueba de que países con culturas totalmente distintas pueden convivir y llevarse bien. 🇰🇷🇲🇽🥰 pic.twitter.com/4fPK2w01Mw — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 11, 2026

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

¿Por qué están tan caras las entradas del Mundial 2026? Esto explican especialistas

La incomodidad entre los aficionados al fútbol nace de la enorme diferencia existente entre el discurso oficial y lo que realmente ocurre en el mercado de entradas. Mientras la FIFA sostiene que su política de precios incluye alternativas económicas para distintos sectores del público, muchos hinchas se enfrentan a valores exageradamente elevados al intentar conseguir boletos mediante plataformas de reventa.

Aunque el organismo asegura que busca “garantizar acceso justo a nuestro juego tanto para los aficionados ya existentes como para los potenciales”, la implementación de sistemas de precios dinámicos en Estados Unidos ha provocado que las entradas alcancen cifras desproporcionadas en internet. Esta situación ha generado críticas debido a que, para numerosos seguidores, la idea de un torneo accesible e inclusivo termina perdiendo credibilidad frente a la especulación del mercado secundario.