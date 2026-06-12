Un video que se volvió viral en redes sociales mostró a un grupo de aficionados surcoreanos disfrutando de una comida en una taquería de Guadalajara cuando, de manera espontánea, comenzó a sonar la popular canción “Gangnam Style”. La escena, tomada con humor por los presentes, se convirtió en un reflejo de las curiosas situaciones culturales que han marcado los primeros días del Mundial 2026 en México.
Un video que se volvió viral en redes sociales mostró a un grupo de aficionados surcoreanos disfrutando de una comida en una taquería de Guadalajara cuando, de manera espontánea, comenzó a sonar la popular canción “Gangnam Style”. La escena, tomada con humor por los presentes, se convirtió en un reflejo de las curiosas situaciones culturales que han marcado los primeros días del Mundial 2026 en México.
La primera semana de la Copa del Mundo estuvo marcada por la masiva presencia de aficionados surcoreanos en Guadalajara. Los visitantes se integraron rápidamente al ambiente local: probaron tequila, aprendieron expresiones en español, recorrieron mercados tradicionales y lucieron camisetas de la selección mexicana acompañadas de banderas de Corea del Sur, protagonizando una colorida muestra de convivencia cultural.
En una taquería de Guadalajara vieron a un grupo de coreanos comiendo y les pusieron Gangnam Style. En lugar de ofenderse o algo, todos se levantaron a bailar juntos.— Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 11, 2026
El Mundial es la prueba de que países con culturas totalmente distintas pueden convivir y llevarse bien. 🇰🇷🇲🇽🥰 pic.twitter.com/4fPK2w01Mw
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
¿Por qué están tan caras las entradas del Mundial 2026? Esto explican especialistas
La incomodidad entre los aficionados al fútbol nace de la enorme diferencia existente entre el discurso oficial y lo que realmente ocurre en el mercado de entradas. Mientras la FIFA sostiene que su política de precios incluye alternativas económicas para distintos sectores del público, muchos hinchas se enfrentan a valores exageradamente elevados al intentar conseguir boletos mediante plataformas de reventa.
Aunque el organismo asegura que busca “garantizar acceso justo a nuestro juego tanto para los aficionados ya existentes como para los potenciales”, la implementación de sistemas de precios dinámicos en Estados Unidos ha provocado que las entradas alcancen cifras desproporcionadas en internet. Esta situación ha generado críticas debido a que, para numerosos seguidores, la idea de un torneo accesible e inclusivo termina perdiendo credibilidad frente a la especulación del mercado secundario.