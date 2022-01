Si la elección de Qatar 2022 como sede del Mundial, generó polémica debido a que no es un país con tradición futbolística, además del alto calor que obliga a que el certamen se realice de noviembre a diciembre, cuando lo habitual es que sea a mitad de año, cuando las ligas europeas están en receso.

Con el pasar de los meses, se presentaron muchos informes donde se indicaba que más de 6 mil personas habían fallecido en la construcción de los estadios, algo que ha sido informado en todo el mundo.

Las polémicas hicieron que el ex futbolista francés, Eric Cantona, se muestre en contra de Qatar 2022: “Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol”.

“No sólo no se prevé que haya legado en el país, sino que han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aún así vamos a celebrar la Copa del Mundo allí. Es horrible”, añadió el también ex jugador del Manchester United.

Otros cuestionamientos

La Copa del Mundo en Qatar 2022 ya recibió críticas de jugadores en actividad. Uno de los que salió a hablar sobre los obreros que construyen el estadio, fue el volante de la selección alemana y del Real Madrid, Toni Kroos.

“Los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso bajo tórridos 50 grados, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura”.

Marcelo Bielsa, técnico del Leeds y ex seleccionador de Argentina, indicó: “Tengo serias dudas sobre el futuro del fútbol profesional porque se comercializa constantemente y el producto cada vez es peor. Me da mucha tristeza cómo se está deteriorando el fútbol”.

