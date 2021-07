Conforme a los criterios de Saber más

La cuenta regresiva para Qatar 2022 sigue su curso. A menos de 500 días para el evento más importante en el mundo del fútbol, las selecciones vienen preparándose para confirmar su participación. Tras la Copa América 2021 y la Eurocopa 202, hay selecciones que ya van definiendo su ruta mundialista.

Estos torneos han servido para que los países vean nuevos jugadores, consoliden su funcionamiento y corrijan errores para las Eliminatorias. Tanto Italia como Argentina, campeones de la Eurocopa y Copa América, tienen que ratificar ese mismo nivel para asegurar su presencia en Qatar 2022.

Italia se coronó campeón de la Eurocopa tras vencer en tanda de penales a Inglaterra por la final de la Eurocopa 2020. Gianluigi Donnarumma fue el héroe de la Azzurra al atajar dos disparos desde los doce pasos.

(Foto: AP)

Recordemos que los títulos de Eurocopa y Copa América no te aseguran un lugar en el Mundial. Es más, estas dos selecciones, en las últimas Eliminatorias ha sufrido muchísimo. Argentina logró agónicamente su clasificación a Rusia 2018 e Italia, sorpresivamente, se quedó fuera del Mundial.

El defensor italiano fue una de las figuras de la exitosa campaña de su selección en la Eurocopa 2021. Bonucci lució muy seguro en la defensa al lado de Giorgio Chiellini. Pero además de su sobresaliente actuación, el jugador se robó el show en la conferencia de prensa.

Además, en las últimas 10 ediciones de la Copa América y Eurocopa, hay antecedente de selecciones que ganando estos torneos no lograron clasificar al Mundial. Dinamarca se llevó la Euro 1992 y no estuvo en Estados Unidos 1994. Grecia sorprendió a todo el mundo en la Euro 2004 y tampoco fue a Alemania 2006.

En Sudamérica también tenemos algunos de estos casos. C olombia ganó su primera Copa América en el 2001 y se quedó fuera del Mundial Japón Corea 2002. Hace poco, Chile fue bicampeón de las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América y no clasificó a Rusia 2018. Claros ejemplos que no se tiene las selecciones no deben confiarse.

Chile fue el campeón de la Copa América, que se realizó en Estados Unidos por el Centenario.

LO QUE SE ESPERA DE LOS SUDAMERICANOS

“ Siempre que se gana hay que aprovechar el envión, es más fácil cuando los resultados acompañan. Hay que aprovechar el envión y sobre todo esta camada de jugadores. Les dije que ellos eran el futuro de la Selección y no me equivoqué, me lo demuestran ganando esta Copa”, dijo Lionel Messi tras ganar la Copa América 2021.

Lionel Messi tiene mucha razón. Este título tiene que ser una motivación para Argentina que estas Eliminatorias marcha segundo con 12 puntos: 3 victorias y 3 empates. Eso sí, antes de la Copa América, las críticas al equipo de Scaloni eran pan de cada día. Gran parte de la prensa argentina no estaba contenta con lo que se vía en el campo.

Había una “Messi dependencia”. En la Copa América también la hubo, pero a diferencia de otros torneos, esta vez la ‘Pulga’ apareció en su máximo nivel. El gran reto de Argentina será aprender a jugar cuando no cuente con su capitán. Ese buen momento lo tienen que llevar a las Eliminatorias más complicadas del mundo.

Lionel Messi se llevó el premio al mejor jugador de la Copa América. (Foto: AFP)

Hablar de qué selecciones sudamericanas estarán en Qatar 2022 es muy complicado. Estas Eliminatorias son las más complicadas. Salvo Brasil y por ahí Argentina, el resto de selecciones lucharán hasta el final para lograr un boleto hacia la Copa del Mundo.

La selección brasileña tiene puntaje perfecto en las Eliminatorias: 18 puntos en 6 partidos jugados, 16 goles a favor y solo 2 en contra. A pesar de perder la final de la Copa América ante Argentina, sigue siendo una de las favoritas para clasificar al Mundial y también para ganarlo.

Pero para seguir con ese rótulo de favorito, Tite tiene que buscar más variantes en los laterales y el mediocampo. Brasil necesita mejores acompañantes para que Neymar no haga todo el trabajo. Es una tarea pendiente para una selección que no gana el Mundial desde el 2002.

Neymar y Lionel Messi compartieron cuatro temporadas en el FC Barcelona. (Foto: EFE)

REVANCHAS Y RATIFICAR MOMENTO

Las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 de Europa también siguen su curso. Ya se han jugado tres fechas y las selecciones protagonista de la Eurocopa 2020, también ha comenzado a sacar ventaja en sus grupos. Italia tiene puntaje perfecto, en tres partidos sumó 9 puntos, 6 goles a favor y arco invicto.

El equipo de Roberto Mancini tiene una deuda pendiente con las Eliminatorias. Saben que están obligados a clasificar luego del fracaso italiano para Rusia 2018. Pero a diferencia de aquella selección, esta nueva generación ha demostrado que está para grandes cosas. Italia dejó de ser un país que solo defiende. Ahora también juega y lo hace bonito.

Italia consiguió su segundo título de la Eurocopa en toda la historia. (Foto: AFP)

Esta Eurocopa nos ha dejado varias cosas por resaltar de cara a Qatar 2022. Inglaterra ha ratificado que tiene una generación de grandes jugadores jóvenes que van a seguir explotando con el trascurso de los partidos . Fue tercer puesto en Rusia 2018, segundo en la Eurocopa 2020 y ahora van por algo más histórico a la Copa del Mundo.

Francia, a pesar de caer eliminado en octavos de final, sigue siendo la selección favorita para las casas de apuesta para llevarse la Copa del Mundo. Por nombres, tiene uno de los mejores equipos. Además, la presencia de Karim Benzema le ha dado un plus interesante en ataque. Es el vigente campeón.

(Foto: EFE)

Alemania le puso punto final a su exitosa etapa con Joachim Löw. La ‘Die Mannschaft’ necesitaba un cambio y el encargado de iniciar esta nueva etapa es Hansi Flick , técnico que conoce muy bien a la selección. Asume este reto luego de su paso lleno de títulos, incluido Champions League, con el Bayern Múnich.

(Foto: EFE)

Bélgica tiene esa deuda que aparecer en los momentos más decisivos. Dinamarca quiere seguir sorprendiendo. España espera que con el regreso de algunos experimentados como Sergio Ramos mejore su rendimiento. Holanda espera ser la naranja mecánica y no quedarse en el camino.

Qatar 2022 también tendría que ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal . La leyenda portuguesa busca despedirse de este gran torneo de selecciones a lo grande. En la Eurocopa demostró gran nivel. Es más, fue goleador del certamen con 5 goles.

Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - Belgium v Portugal - La Cartuja Stadium, Seville, Spain - June 27, 2021 Portugal's Cristiano Ronaldo in action Pool via REUTERS/Marcelo Del Pozo

MÁS EN DT

