Este martes, 10 de septiembre del 2024, Chile vs Bolivia EN VIVO y ONLINE juegan por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Roja llega de capa caída para el encuentro en casa ante el cuadro boliviano que está con la moral al tope luego de golear en la altura de El Alto a Venezuela. Para este choque, seguramente Ricardo Gareca planteará algunas variantes, mientras que el conjunto visitante tiene la consigna de seguir sumando para mantener la posición que los ubique en zona de clasificación. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos aquí la hora, canal por dónde ver el duelo y otros detalles del torneo.

La incómoda posición en la que se encuentra la selección chilena que tiene a su mando el estratega argentino, hace que ante los bolivianos salgan con el cuchillo entre los dientes y solo tengan en la cabeza una sola cosa: los 3 puntos. Este resultado metería a los sureños en la lucha por un boleto al Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

Más allá de los resultados, el hincha chileno le reclama al comando técnico de Gareca, el poco funcionamiento que está mostrando el equipo, e incluso un histórico de La Roja, como Arturo Vidal, se atrevió a cuestionar al ex técnico de Perú, sugiriendo que no solo vea fútbol argentino, sino también la Copa Libertadores, en donde él ha venido actuando con el Colo Colo de su país.

“¡Este h.. no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”, fue el calificativo del ex Barcelona y Juventus para el Flaco Gareca, quien según la prensa trasandina se ha mostrado muy molesto con el volante chileno. “El ‘Tigre’ siente que ha sido muy prudente en cómo ha manejado el no incluirlo en las convocatorias y que (molesta) no esté recibiendo el mismo trato de vuelta”, manifiestan en tierras mapuches.

Como se preveía, Gareca ensayará algunos cambios en el choque ante Bolivia y es por ello que en la última práctica que se dio en Juan Pinto Durán, el conjunto chileno practicó con Vicente Pizarro y Carlos Palacios, en el mediocampo. Además, hasta ahora no se sabe si Felipe Loyola termine reemplazando a Mauricio Isla, pues el lateral derecho presenta algunos problemas físicos.

Las cosas parecen estar más relajadas en tienda boliviana, pues para Óscar Villegas, el tema es simple: la presión la tiene el local. Sin embargo, el estratega sabe que de sumar en Santiago podría afianzar la posición privilegiada que ostenta su equipo tras la goleada por 3-0 ante los venezolanos. Para el martes, Villegas no podrá contar con Ramiro Vaca, Héctor Cuéllar y Henry Vaca.

Ante esta situación, según la prensa boliviana, Villegas propone que su equipo se pare hasta con 5 jugadores en la parte defensiva, siendo los jugadores claves, Luis Haquin, José Sagred (Yomar Rocha) y Marcelo Suárez. La idea es jugarle de contra al combinado chileno y así buscar una oportunidad que los ayude a sumar esos históricos 3 puntos.

¿Qué canal pasa, Chile-Bolivia en vivo por las Eliminatorias 2026?

En territorio chileno, las señales encargadas de pasar el Chile vs Bolivia en vivo y en directo serán Chilevisión y ESPN . Según tu cableoperador puedes verlos en estos canales:

Chilevisión

Abierto

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Si te ubicas en Bolivia, el partido por las Eliminatorias podrás seguirlo por Tigo Sports, Bolivisión y la FBF.

Horario del partido, Chile vs. Bolivia en vivo online por Eliminatoris Sudamericanas

El partido por la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas entre Chile y Bolivia se disputará desde las 4:00 pm de Perú y las 18:00 horas de territorios chilenos y bolivianos. Si te encuentras en estos países te contamos a qué hora comenzará este duelo:

En México: 3:00 pm

En Colombia: 3:00 pm

En Estados Unidos: 4:00 ET pm

En Argentina: 5:00 pm

En España: 22:00 pm

¿Dónde juegan las selecciones de Chile y Bolivia por las Eliminatorias?

Chile y Bolivia jugarán este martes, 10 de septiembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el cual tiene una capacidad para 48,665 aficionados. El recinto deportivo fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938.

Historial de los Chile vs. Bolivia

La historia dice que en los Chile vs. Bolivia, el cuadro chileno tiene el saldo a su favor. En 49 veces que se vieron las caras, La Roja tiene 32 victorias, empataron 10 veces y 7 triunfos logró el conjunto Altiplánico.

Posibles alineaciones de Chile y Bolivia