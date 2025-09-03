Este jueves 4 de septiembre, el Estadio Defensores del Chaco será escenario de un choque determinante: Paraguay recibirá a Ecuador en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo guaraní, con 24 unidades acumuladas, está obligado a sumar de a tres si quiere seguir con vida en la carrera hacia el Mundial. A continuación, te contamos todos los detalles de este trascendental duelo.

El conjunto ecuatoriano, por su parte, llega sin presión, ya con el pase asegurado a la cita mundialista. Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Beccacece buscarán cerrar la fase clasificatoria con autoridad y mantener el ritmo competitivo de cara al futuro. Será un enfrentamiento cargado de tensión y expectativas, donde cada minuto puede definir el destino de una selección.

¿Qué canal pasa Ecuador vs. Paraguay en vivo online por las eliminatorias?

El esperado enfrentamiento entre Paraguay y Ecuador por la fecha 17 del camino al Mundial 2026 podrá verse en vivo a través de Tigo Sports, sintonizando los canales 100 y 710 HD, o mediante Tigo Sports+, en los canales 101 y 711 HD.

Además, si prefieres seguir el partido desde un dispositivo móvil o computadora, la transmisión estará disponible vía streaming en las plataformas digitales de Tigo, permitiéndote disfrutar del encuentro desde cualquier lugar.

En qué otros canales ver el Paraguay vs. Ecuador

España: No hay televisión nacional asignada

Argentina: No hay televisión nacional asignada

Colombia: No hay televisión nacional asignada

Ecuador: Canal del Fútbol

Uruguay: Fanatiz International y Bet365

Venezuela: No hay televisión nacional asignada

Chile: No hay televisión nacional asignada

Bolivia: Tigo Sports

Paraguay: GEN

Perú: M+Deportes

Brasil: No hay televisión nacional asignada

México: No hay televisión nacional asignada

EEUU: Fanatiz

Paraguay y Ecuador se miden en el estadio Defensores del Chaco por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

México (CDMX): 17:30

17:30 Costa Rica: 17:30

17:30 Panamá: 18:30

18:30 Colombia: 18:30

18:30 Ecuador: 18:30

18:30 Perú: 18:30

18:30 Venezuela: 19:30

19:30 Bolivia: 19:30

19:30 Chile: 19:30

19:30 Estados Unidos (EST - Miami, Nueva York): 19:30

19:30 Argentina: 20:30

20:30 Uruguay: 20:30

20:30 Brasil (Brasilia): 20:30

20:30 Paraguay: 20:30

20:30 España (Madrid): 01:30 (del viernes 5 de septiembre)

01:30 (del viernes 5 de septiembre) Alemania: 01:30 (del viernes 5 de septiembre)

¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |