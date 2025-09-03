Este jueves 4 de septiembre, el Estadio Defensores del Chaco será escenario de un choque determinante: Paraguay recibirá a Ecuador en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo guaraní, con 24 unidades acumuladas, está obligado a sumar de a tres si quiere seguir con vida en la carrera hacia el Mundial. A continuación, te contamos todos los detalles de este trascendental duelo.
El conjunto ecuatoriano, por su parte, llega sin presión, ya con el pase asegurado a la cita mundialista. Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Beccacece buscarán cerrar la fase clasificatoria con autoridad y mantener el ritmo competitivo de cara al futuro. Será un enfrentamiento cargado de tensión y expectativas, donde cada minuto puede definir el destino de una selección.
¿Qué canal pasa Ecuador vs. Paraguay en vivo online por las eliminatorias?
El esperado enfrentamiento entre Paraguay y Ecuador por la fecha 17 del camino al Mundial 2026 podrá verse en vivo a través de Tigo Sports, sintonizando los canales 100 y 710 HD, o mediante Tigo Sports+, en los canales 101 y 711 HD.
Además, si prefieres seguir el partido desde un dispositivo móvil o computadora, la transmisión estará disponible vía streaming en las plataformas digitales de Tigo, permitiéndote disfrutar del encuentro desde cualquier lugar.
En qué otros canales ver el Paraguay vs. Ecuador
España: No hay televisión nacional asignada
Argentina: No hay televisión nacional asignada
Colombia: No hay televisión nacional asignada
Ecuador: Canal del Fútbol
Uruguay: Fanatiz International y Bet365
Venezuela: No hay televisión nacional asignada
Chile: No hay televisión nacional asignada
Bolivia: Tigo Sports
Paraguay: GEN
Perú: M+Deportes
Brasil: No hay televisión nacional asignada
México: No hay televisión nacional asignada
EEUU: Fanatiz
¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?
- México (CDMX): 17:30
- Costa Rica: 17:30
- Panamá: 18:30
- Colombia: 18:30
- Ecuador: 18:30
- Perú: 18:30
- Venezuela: 19:30
- Bolivia: 19:30
- Chile: 19:30
- Estados Unidos (EST - Miami, Nueva York): 19:30
- Argentina: 20:30
- Uruguay: 20:30
- Brasil (Brasilia): 20:30
- Paraguay: 20:30
- España (Madrid): 01:30 (del viernes 5 de septiembre)
- Alemania: 01:30 (del viernes 5 de septiembre)
¿Cómo se jugó la fecha 16 de las Eliminatorias?
Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio
Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio
Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio
Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio
Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio
¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?
Uruguay vs. Perú
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Colombia vs. Bolivia
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Paraguay vs. Ecuador
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Argentina vs. Venezuela
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Brasil vs. Chile
Fecha: jueves 4 de septiembre |