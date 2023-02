¿Qué canal TV transmite, Real Madrid vs. Barcelona 2023 , en vivo? Este jueves, 2 de marzo se juega El Clásico de España , entre blaugranas y merengues por la semifinales de ida de la Copa del Rey . Para que no te pierdas el minuto a minuto del encuentro, te dejamos las señales de TV disponibles para ver este partidazo desde España, Perú, México, Colombia, Argentina y otros países.

Real Madrid volvió a los entrenamientos este lunes, tras un día de descanso después del derbi del sábado frente al Atlético de Madrid (1-1), en una sesión en la que el técnico italiano Carlo Ancelotti no recuperó a ninguno de los jugadores que ocupan la enfermería madridista. El francés Ferland Mendy, con una lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda; el austriaco David Alaba, quien sufre una lesión muscular en el tercio distal del bíceps femoral derecho; y el brasileño Rodrygo Goes, con una lesión en el músculo piramidal izquierdo, siguen siendo bajas. Los tres continuaron sus respectivos procesos de recuperación en el interior de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.

El Barcelona, que el jueves pasado fue eliminado por el Manchester United en la Europa League, cerró una semana de pesadilla con una derrota 1-0 ante el modesto Almería (15º), este domingo en la 23ª jornada de la Liga. El equipo catalán, líder sólido en el campeonato español, tenía una gran oportunidad para destacarse todavía más al frente de la clasificación, después de que el Real Madrid (2º) empatara 1-1 el sábado en el derbi ante el Atlético de Madrid (4º).

¿Qué canal pasa, Real Madrid vs. Barcelona en vivo online?

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Barcelona 2023, en vivo?

Si te encuentras en España, la señal de transmisión adecuada es RTVE, La 1 en directo, Movistar LaLiga y GOL Play, online. Además tienes DIRECTV Sports, el cual puedes seguir por:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Además, tienes el servicio de streaming que ofrece DIRECTV , en donde podrás ver todos lo detalles de El Clásico. Aquí solo podrán acceder los que son suscriptores de la aplicación.

¿Dónde televisan Real Madrid vs. Barcelona en vivo y online desde Estados Unidos?

ESPN + en vivo transmitirá El Clásico, Barcelona vs. Real Madrid 2023. Esta es una aplicación de pago a la cual puedes acceder por medio de una suscripción. Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por ESPN+ y fuboTV .

Si te ubicas en México, puedes seguir el partido, Real Madrid vs. Barcelona online por la señal de Sky Sports . Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por Blue to Go .

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid - Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

El Real Madrid - Barcelona 2023, en vivo se jugará este 2 de marzo desde las 21:00 horas de territorio Español. Si te ubicas en otros países, estos son los horarios:

En Perú | 15:00 horas

En Colombia | 15:00 horas

En Ecuador | 15:00 horas

En Argentina | 17:00 horas

En Brasil | 17:00 horas

En Bolivia | 17:00 horas

En México | 14:00 horas

¿Quiénes son los lesionados que no jugarán el Real Madrid - Barcelona?

Barcelona: Robert Lewandowski, Pedri y Ousmane Dembélé.

Real Madrid: David Alaba, Rodrygo y Ferland Mendy.