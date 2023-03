¿Qué canal TV transmite, Real Madrid vs. Barcelona , en vivo? Este domingo, 19 de marzo se juega El Clásico de España , entre blaugranas y merengues por la jornada 26 de LaLiga de España. El cruce entre los dos históricos del fútbol español será el segundo de la temporada, luego que se enfrentarán en la Copa del Rey hace algunas semanas, en donde los dirigidos por Xavi Hernández se quedaron con la victoria. Para que no te pierdas el minuto a minuto del encuentro, te dejamos las señales de TV disponibles para ver este partidazo desde España, Perú, México, Colombia, Argentina y otros países.

El centrocampista Pedri González volvió a entrenarse este jueves con el equipo azulgrana, aunque no completó la totalidad de la sesión con el equipo, y todo apunta a que podrá estar disponible para Xavi Hernández con vistas al partido del próximo domingo ante el Real Madrid. Antes del partido del domingo, el equipo azulgrana tendrá dos sesiones de entrenamiento más (viernes y sábado) y se calibrará mejor el estado del centrocampista.

Con la más que probable vuelta de Pedri, Xavi Hernández solo tendrá la baja de Ousmane Dembélé para el Clásico, ya que otro de los jugadores importantes del equipo que estaba lesionado, como es el caso de Robert Lewandowski, ya regresó para jugar en San Mamés

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Barcelona 2023, en vivo?

Si te encuentras en España, la señal de transmisión adecuada es RTVE, La 1 en directo, Movistar LaLiga y GOL Play, online. Además tienes DIRECTV Sports, el cual puedes seguir por:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Además, tienes el servicio de streaming que ofrece DIRECTV , en donde podrás ver todos lo detalles de El Clásico. Aquí solo podrán acceder los que son suscriptores de la aplicación.

¿Dónde televisan Real Madrid vs. Barcelona en vivo y online desde Estados Unidos?

ESPN + en vivo transmitirá El Clásico, Barcelona vs. Real Madrid 2023. Esta es una aplicación de pago a la cual puedes acceder por medio de una suscripción. Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por ESPN+ y fuboTV .

¿Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona en vivo y en directo desde México?

Si te ubicas en México, puedes seguir el partido, Real Madrid vs. Barcelona online por la señal de Sky Sports . Pero, si quieres ver el choque vía streaming puedes optar por Blue to Go .

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid - Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO?

El Real Madrid - Barcelona 2023, en vivo se jugará este 19 de marzo desde las 21:00 horas de territorio Español. Si te ubicas en otros países, estos son los horarios:

En Perú | 15:00 horas

En Colombia | 15:00 horas

En Ecuador | 15:00 horas

En Argentina | 17:00 horas

En Brasil | 17:00 horas

En Bolivia | 17:00 horas

En México | 14:00 horas

Links oficiales para ver por streaming y TV El Clásico, Real Madrid vs. Barcelona, en directo

Real Madrid vs. Barcelona: Valverde y Araujo convocados a Uruguay para amistosos

Con Federico Valverde y Ronald Araujo como referentes, el seleccionador interino de Uruguay, Marcelo Broli, presentó este jueves la lista de convocados de la Celeste para los amistosos ante Corea del Sur y Japón.Sin los históricos Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y José María Giménez, el centrocampista del Real Madrid y el defensor del Barcelona serán dos de los encargados de liderar a una plantilla en la que habrá varios debutantes.