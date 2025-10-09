La Roja busca olvidar las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y empieza su cambio regeneracional con su primer amistoso en Santiago de Chile frente a Perú. La selección chilena cuenta en su convocatoria con una mezcla de futbolistas de experiencia y jóvenes, es así como buscan mantener una base para competir en las próximas Eliminatorias y lograr la clasificación al Mundial luego de más de 10 años.

El partido amistoso por fecha FIFA entre Chile vs. Perú será transmitido en Chile por ESPN mediante cable y vía streaming por Disney+. El encuentro no será televisado por señal abierta. También podrás seguir a través del minuto a minuto de El Comercio.

Entérate qué canales transmiten el partido de Chile vs Perú por amistoso de la fecha FIFA en Chile y dónde mirarlo vía streaming. / Daniel Apuy

Canales TV para ver Chile vs. Perú EN VIVO

El partido de La Roja lo podrás mirar por ESPN en Chile. Para ver la señal de ESPN Chile, ya que es un servicio de televisión paga, deberás de contratar algún cableoperador que tenga en su guía de canales la de ESPN.

En los principales operadores como Claro TV, Movistar TV, VTR y Entel TV, podrás mirar el canal de ESPN Chile y ver el partido amistoso de Chile vs. Perú desde el estadio Bicentenario de La Florida.

Revisa qué canal transmiten el partido amistoso de Perú vs. Chile por fecha FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming.

Ahora, si verás el partido vía streaming, tienes la opción de mirar Disney Plus en Chile con previa suscripción. Si ya tienes cuenta, el partido lo podrás ver sin hacer un pago adicional, pero si aún no tienes una cuenta, deberás pagar el plan mensual o anual de Disney+.

Fecha y hora del partido de Chile vs. Perú

Día: Viernes 10 de octubre del 2025

Viernes 10 de octubre del 2025 Hora en Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora en Perú: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estadio: Bicentenario de La Florida.

Repasa los horarios y canales de TV para ver el partido de Perú vs. Chile por amistoso de la fecha FIFA. / ARIC BECKER

Posibles alineaciones de Chile vs. Perú

Alineación de Chile: Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

Jaime Vargas, Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Javier Altamirano, Marcelino Núñez, Lucas Assadi, Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz. Alineación de Perú: Diego Enríquez: César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Martín Távara, Jairo Concha, Bryan Reyna, Kenji Cabrera y Luis Ramos.